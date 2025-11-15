 Multas hasta Q25 mil para transporte turístico en Lanquín
Nacionales

Multas de hasta Q25 mil a transporte turístico en Semuc Champey

Fueron verificados unos 25 vehículos frente al Parque Nacional Grutas de Lanquín, en Alta Verapaz.

El personal del Ministerio Público y la Dirección General de Transportes realizó las diligencias de verificación en el ingreso al Parque Nacional Grutas de Lanquín., Ministerio Público
El personal del Ministerio Público y la Dirección General de Transportes realizó las diligencias de verificación en el ingreso al Parque Nacional Grutas de Lanquín. / FOTO: Ministerio Público

Las autoridades llevaron a cabo una verificación del transporte turístico en el departamento de Alta Verapaz, específicamente de las unidades que cubren la ruta con dirección a Semuc Champey, con el objetivo de establecer su operación bajo la legalidad y las condiciones de los vehículos.

El Ministerio Público (MP) informó que la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros en Alta Verapaz, en coordinación con la fiscalía de sección y el fiscal regional metropolitano, desarrolló un operativo en San Agustín Lanquín. La acción se llevó a cabo en la entrada principal del municipio, frente al Parque Nacional Grutas de Lanquín.

El operativo contó con el acompañamiento del Departamento de Asistencia al Turista (Dasistur-Inguat), la Dirección General de Transportes, Disetur-PNC, la Policía Municipal de Tránsito y la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala.

Fueron inspeccionados aproximadamente 25 vehículos que se encargan de transportar a turistas que visitan Semuc Champey y se constató que algunos de ellos no cumplían los requisitos para poder prestar el servicio.

"Se detectó que cinco unidades no cumplían con los requisitos establecidos, por lo que la Dirección General de Transportes impuso multas de entre Q10 mil y Q25 mil", compartió el Departamento de Información y Prensa del MP.

Foto embed
Personal de diferentes instituciones llevó a cabo el operativo de verificación del transporte de turismo con rumbo a Semuc Champey. - Ministerio Público

Semuc Champey, destino turístico

Semuc Champey es un monumento natural ubicado en el municipio de San Agustín Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Declarado como área protegida mediante el Decreto 25-2005, abarca aproximadamente 1,714 hectáreas de bosque húmedo subtropical, en la cuenca del río Cahabón.

Su nombre proviene del idioma q’eqchi’ y significa "donde el río se esconde bajo las piedras", ya que el río Cahabón fluye bajo un puente natural de piedra caliza de 300 metros, sobre el cual se forman varias pozas escalonadas de aguas turquesas que varían en profundidad entre 1 y 4 metros según la época del año.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) describe a Semuc Champey como un espectacular sistema de piscinas naturales que está ubicado dentro de la densa selva tropical en Alta Verapaz.

Foto embed
Semuc Champey, ubicado en Lanquín, Alta Verapaz. - Inguat

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) administra el sitio en conjunto con un Consejo Directivo donde participa el Inguat y representantes de las comunidades locales.

Además, Semuc Champey ha sido reconocido con el Sello Q Verde por parte del Inguat, en su modalidad de turismo sostenible y de calidad, lo que evidencia el compromiso con la conservación ambiental y el desarrollo turístico responsable.

