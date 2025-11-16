 Capturan a tres DEIC que exigían dinero a un comerciante
Capturan a tres agentes que exigían dinero a un comerciante

Tres integrantes de la DEIC fueron sorprendidos en el momento en que recibían Q12 mil que exigían a un comerciante en Alta Verapaz.

Capturan a violador
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: ArchivoEU.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este domingo 16 de noviembre de 2025, que tres agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) fueron capturados por elementos de la Inspectoría General de Alta Verapaz. Según el reporte de los uniformados, la aprehensión se hizo efectiva frente a las instalaciones del Centro Integral de Justicia de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

En ese momento, los integrantes de la Inspectoría General sorprendieron a los tres aprehendidos, cuando supuestamente recibían un paquete que simulaba contener Q12 mil en efectivo, que exigían a un comerciante.

Las autoridades indicaron que los tres integrantes de la DEIC fueron llevados ante la justicia para resolver su situación legal, luego de ser denunciados ante la Inspectoría General.

Según datos de la PNC, los tres integrantes de la DEIC capturados son Gerber Rolando L., de 32 años; Vilma Noemí A., de 26 años y Walter Yeovani, de 48 años.

Los hechos que involucran a los agentes de la DEIC

En un comunicado, la PNC informó que, el pasado 12 de noviembre, los ahora detenidos contactaron a un comerciante, haciéndole creer que existía una denuncia en su contra. Por ello, los mismos efectivos se ofrecieron para solventar el problema, argumentando que tenían una posición privilegiada dentro de la DEIC.

El relato afirma que los ahora detenidos concretaron un trato en el que pidieron a la víctima que pagara el monto de Q12 mil para archivar el supuesto caso.

De esa forma, la aprehensión se efectuó por medio del sistema en el que se simula la entrega de dinero, para dar con los responsables de la coacción. La captura se ejecutó frente al Centro Integrado de Justicia de San Pedro Carchá.

