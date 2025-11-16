 Bernardo Arévalo se reúne con la duquesa de Edimburgo
Nacionales

Igualdad de género y ambiente dominan reunión entre Arévalo y la duquesa de Edimburgo

Realeza británica conoce iniciativas comunitarias en Guatemala durante visita oficial.

Compartir:
La visita de la duquesa fortalece los lazos bilaterales., UK in Guatemala.
La visita de la duquesa fortalece los lazos bilaterales. / FOTO: UK in Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo el sábado un encuentro con la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte de la visita oficial que la representante de la realeza británica realiza a Guatemala entre el 15 y 16 de noviembre. La gira forma parte de un recorrido por varios países de Latinoamérica.

Según información oficial, la reunión incluyó conversaciones sobre temas de interés común entre Guatemala y el Reino Unido, entre ellos la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la ampliación de oportunidades para la juventud. Aunque no se detallaron compromisos específicos, el Ejecutivo afirmó que el encuentro permitió "reafirmar" las relaciones bilaterales.

La visita se enmarca en los esfuerzos del Reino Unido por mantener presencia diplomática en la región y respaldar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, la inclusión social y los derechos humanos. El gobierno guatemalteco ha señalado que estos temas forman parte de su agenda internacional, aunque organizaciones civiles han subrayado que aún persisten desafíos importantes en materia de equidad de género, protección ambiental y política juvenil.

Agenda de la duquesa en Guatemala

Durante su estadía, la duquesa tiene previsto conocer proyectos sociales y ambientales impulsados por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. No se han divulgado mayores detalles sobre los criterios para la selección de las iniciativas que visitará ni sobre posibles acuerdos derivados de estos encuentros.

La gira de la duquesa por la región incluye también escalas en Perú, Panamá y Belice.

Tanto el Gobierno de Guatemala como la Embajada Británica reiteraron su intención de fortalecer la cooperación entre ambos países. Sin embargo, la información oficial no precisó nuevas acciones, financiamiento o programas en proceso de negociación. Analistas consultados en ocasiones anteriores sobre este tipo de visitas han señalado que suelen tener un fuerte componente protocolario, aunque en algunos casos abren la puerta a futuros proyectos de cooperación.

En Portada

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugast
Nacionales

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugas

11:36 AM, Nov 16
Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondot
Nacionales

Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo

12:00 PM, Nov 16
Portugal sella su pase al Mundial 2026t
Deportes

Portugal sella su pase al Mundial 2026

09:57 AM, Nov 16
¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universot
Farándula

¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universo

09:49 AM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos