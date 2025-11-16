Bernardo Arévalo se reúne con la duquesa de Edimburgo

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo el sábado un encuentro con la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte de la visita oficial que la representante de la realeza británica realiza a Guatemala entre el 15 y 16 de noviembre. La gira forma parte de un recorrido por varios países de Latinoamérica.
Según información oficial, la reunión incluyó conversaciones sobre temas de interés común entre Guatemala y el Reino Unido, entre ellos la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la ampliación de oportunidades para la juventud. Aunque no se detallaron compromisos específicos, el Ejecutivo afirmó que el encuentro permitió "reafirmar" las relaciones bilaterales.
La visita se enmarca en los esfuerzos del Reino Unido por mantener presencia diplomática en la región y respaldar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, la inclusión social y los derechos humanos. El gobierno guatemalteco ha señalado que estos temas forman parte de su agenda internacional, aunque organizaciones civiles han subrayado que aún persisten desafíos importantes en materia de equidad de género, protección ambiental y política juvenil.
Agenda de la duquesa en Guatemala
Durante su estadía, la duquesa tiene previsto conocer proyectos sociales y ambientales impulsados por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. No se han divulgado mayores detalles sobre los criterios para la selección de las iniciativas que visitará ni sobre posibles acuerdos derivados de estos encuentros.
La gira de la duquesa por la región incluye también escalas en Perú, Panamá y Belice.
Tanto el Gobierno de Guatemala como la Embajada Británica reiteraron su intención de fortalecer la cooperación entre ambos países. Sin embargo, la información oficial no precisó nuevas acciones, financiamiento o programas en proceso de negociación. Analistas consultados en ocasiones anteriores sobre este tipo de visitas han señalado que suelen tener un fuerte componente protocolario, aunque en algunos casos abren la puerta a futuros proyectos de cooperación.