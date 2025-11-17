Cuatro agentes de PNC heridos en accidentes de tránsito

Dos percances viales se registraron en horas de la tarde de este lunes, 17 de noviembre, en diferentes puntos del departamento de Guatemala. Como resultado, cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos.
Los Bomberos Voluntarios informaron que un vehículo colisionó con dos motocicletas de la institución de seguridad en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, por lo cual tres policías sufrieron golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.
Los agentes fueron identificados como: Reynaldo Choc, de 19 años; Milton López, de 39; y Bryan Aguilar, de 25. Todos fueron estabilizados y trasladados hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Accidentes.
Por aparte, el mismo cuerpo de socorro dio a conocer que un agente de investigaciones de la PNC fue atropellado por un vehículo en la 4ª calle y 6ª avenida de la zona 1 de Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, Guatemala.
"Con golpes y posibles fracturas, el paciente fue referido hacia el Seguro Social de Accidentes, donde los médicos lo ingresaron para recibir el tratamiento correspondiente", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Añadió que el elemento policial lesionado en este percance fue identificado como Jimy Tomás López Méndez, de 28 años.