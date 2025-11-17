Cambios en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia

El mandatario Bernardo Arévalo anunció este lunes 17 de agosto cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Su titular, Santiago Palomo, fue designado como embajador de Guatemala ante el Vaticano y, en su lugar, asumió Karina García Ruano.
El presidente informó sobre estas modificaciones durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde agradeció el trabajo realizado por Palomo en su función de portavoz presidencial y, anteriormente, desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, para ahora sumarse a un nuevo esfuerzo enfocado en el país.
"Quiero agradecer públicamente al licenciado Santiago Palomo por su gestión al frente de esta Secretaría que abrió las puertas a la comunicación para que el Gobierno tenga un ejercicio constante de rendición de cuentas ante la prensa. Yo valoro el liderazgo que ha demostrado. El compromiso de Santiago con la libertad de expresión, con la defensa de la democracia y su integridad que ya ha sido demostrada. Acuérdense que, de hecho, ‘lo secuestramos’ de la Comisión Nacional Anticorrupción para que viniera a cumplir estas funciones que le agradecemos profundamente", expresó.
Agregó que Palomo pasa ahora a asumir funciones dentro del Gobierno de la República como embajador de Guatemala ante el Vaticano, a donde se irá próximamente con la tarea especial de preparar el viaje del Santo Padre, el Papa León XIV a Guatemala, para lo cual ya su Gobierno presentó la invitación correspondiente. Además, se encargará de profundizar y desarrollar las relaciones entre el Estado de Guatemala y la Santa Sede, que, según el mandatario, es la tarea fundamental de un embajador.