 CC reactiva acción para separar a Orellana del caso Semilla
Nacionales

Fallo de CC reactiva acción que busca separar el juez Orellana del caso Semilla

La Corte de Constitucionalidad dio con lugar una apelación presentada por la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla.

El juez Fredy Orellana durante la audiencia contra el abogado Eduardo Masaya, señalado en el caso Semilla.
El juez Fredy Orellana durante la audiencia contra el abogado Eduardo Masaya, señalado en el caso Semilla. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar una apelación presentada por la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, con lo cual se reactivó el amparo que busca que se tramite una recusación contra el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

El partido oficialista busca separar al togado del caso que se sigue contra esa agrupación, denominado "Corrupción Semilla". Su argumento es que se duda de su objetividad e imparcialidad y es en esa vía que se accionó legalmente.

Reyes se refirió esta tarde desde la sede del Congreso acerca de este tema. Explicó que, aproximadamente en julio de este año, la Sala Primera decidió suspender el amparo que había sido promovido y en ese momento también se desconoció su calidad como mandataria judicial.

"Ese fue el argumento de Orellana. Y nosotros, ahorita, lo que recibimos en esta resolución de la CC es el reconocimiento a mi mandato, que había sido desconocido hasta entonces, vulnerando el derecho de defensa del partido, pues no había una representación legal judicial que permitiera poder activar en el caso", explicó la parlamentaria.

Añadió que a ella se le ha faltado, incluso, al respeto en ese juzgado, principalmente cuando iba a buscar las actuaciones, y que también se le ha negado su calidad de mandataria.

"Entonces, ya la CC reconoció a través de esta resolución que sí soy parte en el proceso, que se me tienen que dar las actuaciones, y se reactiva el amparo que busca reconocer la recusación de Orellana en este proceso", compartió Reyes.

Seguimiento de petición para destituir a Orellana

El presidente en funciones del Organismo Judicial, Carlos Lucero, confirmó este martes que en las sesiones de pleno desarrolladas no se ha abordado la destitución del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. Según explicó, el tema corresponde a Junta de Disciplina Judicial y no a la Corte Suprema.

"Eso no se aborda en el pleno. Ya se cursó a la Junta de Disciplina Judicial y es la encargada de seguir el procedimiento administrativo como tal", explicó.

Ello, pese a que hace algunas semanas se informó de parte del OJ que se había iniciado el proceso de análisis después de una petición del mandatario Bernardo Arévalo.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

