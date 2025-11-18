 Asalto a bus en ruta Interamericana: un muerto y dos heridos
Nacionales

Dos heridos y un muerto tras asalto a bus en ruta Interamericana

La persona fallecida fue vapuleada.

Dos heridos y un muerto tras asalto a bus extraurbano en ruta Interamericana
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en el marco de un asalto a un bus extraurbano que cubre la ruta entre Nebaj, Quiché, y la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes 18 de noviembre en el kilómetro 77.5 de la ruta Interamericana, con sentido hacia el occidente.

Los pasajeros que se dirigían hacia sus centros de trabajo y otros destinos de repente fueron sorprendidos por individuos desconocidos que buscaban despojarlos de sus pertenencias bajo amenazas. En medio de esta situación, ocurrió el tiroteo y las balas alcanzaron a los usuarios.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Patzicía, a bordo de la unidad AD-131, se presentaron al lugar luego de ser notificados sobre un hecho de violencia que se había registrado y les brindaron asistencia a los dos pasajeros, quienes presentaban heridas provocadas con arma fuego.

"Los pacientes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Muere presunto asaltante

La institución de socorro confirmó que en el lugar de los hechos quedó una persona fallecida que fue vapuleada, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

De forma preliminar se conoció que el fallecido podría ser uno de los asaltantes que agredieron a los usuarios del bus en ese sector.

Foto embed
La persona vapuleada fue localizada en cercanías del bus que fue tomado por asalto. - Bomberos Municipales Departamentales

Violencia en Guatemala

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

