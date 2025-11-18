 Incendio consume camión recolector en la zona 3
Nacionales

Incendio consume camión recolector en la zona 3

Los bomberos trabajaron en el lugar para poder controlar las llamas.

Incendio consume camión recolector en la zona 3
La unidad recolectora se prendió en llamas esta madrugada. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio vehicular se registró en horas de la madrugada de este martes, 18 de noviembre, en la avenida del Cementerio y 25 calle de la zona 3, Ciudad de Guatemala. Aunque no se reportaron personas heridas, sí hubo múltiples daños materiales.

Los Bomberos Voluntarios informaron que recibieron alertas con respecto a un camión recolector de basura que, por causas no establecidas, se había prendido en llamas. De inmediato, la institución coordinó el traslado de unidades de emergencia y contra incendios.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que el fuego estaba consumiendo la cabina del vehículo y cada vez más avanzaba hacia el resto de la estructura, por lo que empezaron a atacarlo desde distintos puntos.

Finalmente, los esfuerzos de los socorristas dieron resultado y el incendio pudo ser extinguido y evitar que este se propagara.

"La rápida intervención de nuestro personal evitó que el fuego consumiera en su totalidad el mismo", expresó Oscar Sánchez, vocero de los bomberos.

Agregó que este hecho no dejó personas heridas, únicamente se reportaron daños materiales; sin embargo, el conductor no cuantificó sus pérdidas.

Los equipos a cargo aseguraron el área para evitar cualquier tipo de riesgo adicional, mientras se realizaban las labores de enfriamiento y verificación del vehículo.

El personal también permaneció en el lugar hasta garantizar que no existiera ningún foco de reignición, velando siempre por la seguridad de los transeúntes.

Foto embed
El fuego consumió gran parte del camión recolector. - Bomberos Voluntarios

Otro incendio vehicular

Los Bomberos Voluntarios informaron que durante horas de la mañana ocurrió otro incendio vehicular que generó la movilización de unidades de esa institución para poder atender la emergencia.

El portavoz dio a conocer que el hecho ocurrió en la ruta que conduce hacia la colonia La Joya 2; aldea Colmenas, Villa Canales, Guatemala.

"Se extinguió un incendio de un vehículo. No resultó ninguna persona afectada", confirmó Sánchez.

Foto embed
El incendio vehicular ocurrido en la aldea Colmenas, Villa Canales. - Bomberos Voluntarios

