Torre de Tribunales, 50 años al servicio de la justicia

Las autoridades del Organismo Judicial (OJ) llevaron a cabo este martes 18 de noviembre una ceremonia por conmemorarse 50 años de existencia del edificio de la Torre de Tribunales, donde funcionan los juzgados y tribunales que han servido para resolver una serie de casos penales.
El magistrado, Gustavo Morales, vocal y presidente de la Cámara Penal, se refirió a los inicios de la construcción de esta sede de justicia, en 1972, y calificó el edificio como patrimonio histórico.
"La Torre de Tribunales debe seguir siendo un inmueble en el cual la ciudadanía encuentre confianza, seguridad jurídica y la certeza de que sus peticiones serán escuchadas con respeto y resueltos conforme el ordenamiento jurídico", dijo.
Agregó que esta conmemoración invita a mirar hacia adelante, ya que el futuro exige innovación, capacitación constante, fortalecimiento institucional y, sobre todo, unidad entre los actores del sistema de justicia penal.
"Tenemos la responsabilidad histórica de consolidar un modelo judicial más eficiente y cercano a la población, que responda con prontitud a los desafíos de nuestra época y que garantice que el Estado de derecho prevalezca siempre", enfatizó.
Mientras tanto, Carlos Lucero, presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), brindó detalles de lo que ha sucedido en el transcurso de los años y habló de la historia de las audiencias y funciones del sistema de justicia de Guatemala.
"Esta Torre de Tribunales casi tiene mi edad. Es un monumento histórico. De igual manera, me honro por ser parte de este festejo tan importante, esos 50 años, imagínense que grandes obras arquitectónicas las que se fabricaban antes. Pero, es motivo de satisfacción poderles compartir que desde el 13 de diciembre de 1975 marcó un antes y un después para la administración de justicia en Guatemala", dijo.
Señaló que fue entonces cuando se inauguró la torre y 50 años después esta obra no es solo un edificio, sino un espacio donde han surgido decisiones trascendentales que protegen la vida, restituyen derechos, enfrentan al crimen organizado y fortalecen el Estado de Derecho.
El magistrado Lucero añadió que la mayor riqueza de esa sede no está en sus muros, sino en las personas que a diario permiten su funcionamiento. En ese contexto, mencionó que se reconoce la labor de los funcionarios judiciales.
En ese sentido, también fueron entregados reconocimientos a profesionales de la justicia que han servido por más de 25 años. "Ellos (...) y todas y todos quienes integran este gran engranaje de justicia, personal jurisdiccional, administrativo y técnico, son los baluartes humanos que conforman este pilar tan importante para la administración de la justicia", expresó el presidente.
Develan placa conmemorativa
En el marco de las actividades de celebración, las autoridades judiciales develaron una placa conmemorativa por el medio siglo de la Torre de Tribunales.
En medio de aplausos y mensajes positivos para este espacio primordial para la aplicación de justicia, se reveló esta insignia en el ingreso del edificio para pasar a ser parte de la historia del país.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.