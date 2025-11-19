 Cámara del Agro valora aprobación del TLC entre República de Corea y Centroamérica
El acuerdo abre la posibilidad de realizar intercambios comerciales entre Corea y Guatemala, con beneficios directos para muchos sectores productivos del país.

La Cámara del Agro celebró que el Congreso de la República haya aprobado la ratificación del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercial (TLC) entre la República de Corea del Sur y Centroamérica, un paso esencial para recuperar el acceso y la participación de mercado para productos guatemaltecos, diversificar mercados y fortalecer la competitividad del país, indicó.

Dicha Cámara indica que corresponde ahora que el Protocolo avance en la fase de ratificación en los demás países de Centroamérica y en Corea del Sur para que el acuerdo pueda entrar en vigor. "Su implementación contribuirá a promover el comercio, atraer inversión y generar empleo, creando nuevas oportunidades para las empresas exportadoras y las cadenas productivas nacionales.", indicó la Cámara del Agro. 

Guatemala era el único país de Centroamérica que no estaba dentro del Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica, por lo que con el respaldo de 110 diputados aprobó el pasado martes 18 de noviembre el Decreto 18-2025, que adhiere al país dentro del tratado comercial.

La normativa abre la posibilidad de realizar intercambios comerciales entre ambas naciones, con beneficios directos para muchos sectores productivos del país, lo que se traduce en desarrollo social y económico para nuestro país.

Se competirá con los mismos privilegios entre ambos países, fortaleciendo las capacidades técnicas y de producción de nuestro país, con ello se eliminarán las barreras comerciales y aumentar la competitividad.

Con este tratado se habilitan una serie de oportunidades comerciales principalmente en el ámbito agrícola y textil en favor de la población guatemalteca, dinamizando el comercio por medio de intercambios comerciales entre ambas naciones con beneficios para los diversos sectores productivos.

Además, estimula la expansión y diversificación del comercio entre ambas partes, así como facilita el movimiento fronterizo de mercancías y servicios entre los territorios, con el fin de promover condiciones de competencia leal en la zona del libre comercio y así aumentar las oportunidades de inversión en los territorios, compitiendo con los mismos privilegios entre ambos países, fortaleciendo las capacidades técnicas y de producción de Guatemala.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

