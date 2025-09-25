TLC entre Corea y Centroamérica: Camagro y diputados se pronuncian

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República emitió el dictamen favorable para la iniciativa 6491, que aprueba el "Protocolo sobre adhesión de la República de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica".
A la actividad asistió el Presidente del Congreso, Nery Ramos; Deuk Hwan Kim, embajador extraordinario y plenipotenciario de Corea del Sur en Guatemala; y la ministra de Economía Gabriela García.
Los congresistas agradecieron y resaltaron el hecho que Guatemala haya sido tomada en cuenta para la inversión de fondos en infraestructura y en otros ámbitos que generan oportunidades económicas.
La Cámara de Corea felicitó a dicha Comisión por la aprobación del dictamen favorable, por unanimidad, a la adhesión de Guatemala al TLC.
Tras dar dictamen favorable al protocolo de adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica la Cámara de Agro felicitó a la Comisión de Economía de Legislativo.
"Este importante paso fortalece la inserción de Guatemala en los mercados internacionales, amplía oportunidades de exportación e inversión y consolida a nuestro país como un socio confiable en los mercados globales.", indicó dicha Cámara.
La Cámara del Agro, agregó que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur ya está vigente desde hace seis años para el resto de países de Centroamérica. "Por ello, hacemos un llamado al Pleno del Congreso de la República a aprobar esta iniciativa como urgencia nacional, pues se trata de un paso estratégico para la competitividad y el desarrollo económico de Guatemala.", indicó.
Sobre el dictamen recién aprobado, la diputada Ivanna Lujan señala que Corea del sur también dio a conocer que apoyara con plantas de tratamiento para varias municipalidades del país.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*