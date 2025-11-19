Tiroteo tras disputa de tránsito: un herido y un detenido

Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre señalado de disparar contra otra persona y causarle heridas en el marco de una discusión surgida en el tránsito vehicular. El operativo se llevó a cabo en el sector Granero de La Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
El incidente ocurrió en horas de la tarde de ayer, martes 18 de noviembre. Mientras los guatemaltecos se movilizaban hacia sus centros de trabajo y otros destinos en esta área altamente concurrida de la capital, de repente se escucharon las detonaciones de proyectiles de arma de fuego.
De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se conoció que en el sector aparentemente surgió una discusión por temas de tránsito, en la cual se vieron involucrados un automovilista y un motorista, la cual terminó con que el primero disparara contra el otro conductor.
Detienen a conductor y decomisan arma
Los agentes de la Comisaría 11 le dieron seguimiento a este incidente y pudieron localizar en el referido sector al presunto responsable de cometer el ataque armado. Se trata de un hombre de 42 años que se conducía en un vehículo con placas de circulación P-997JCK.
"El individuo fue sorprendido en flagrancia intentando escapar de la escena luego de haber disparado con una pistola y herir en el brazo derecho a un hombre", explicó un portavoz policial.
Añadió que al sospechoso se le decomisó una pistola con su respectiva licencia de portación extendida por la Dirección General de Control y Armas y Municiones (Digecam). Junto con ese indicio, fue puesto a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
Con respecto a la víctima, se indicó que tiene 19 años de edad y fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios para su curación. Al momento de la agresión, se conducía en la motocicleta M-619MQM.