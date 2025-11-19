Difunden video de violento ataque armado en Izabal

Un comando armado protagonizó un violento ataque en una gasolinera ubicada en el kilómetro 199 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Los Amates, Izabal, dejando escenas de caos captadas por las cámaras de seguridad del lugar.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), un grupo de sujetos llegó de manera repentina y abrió fuego contra el establecimiento. Tres hombres que se encontraban en la gasolinera lograron resguardarse dentro de los sanitarios mientras los disparos se prolongaban, generando pánico entre clientes y trabajadores. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.
Persecución policial
Tras el ataque, las autoridades iniciaron una persecución policial que se extendió por varios kilómetros a lo largo de la ruta al Atlántico. Durante el operativo, los sospechosos abandonaron una camioneta blindada cerca de una constructora en Río Hondo, tras no poder evadir a los agentes. Según la PNC, los atacantes huyeron en dos vehículos adicionales con rumbo a Zacapa.
En el operativo, la policía decomisó una camioneta blindada, un fusil calibre 223 y dos chalecos antibalas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.
El informe preliminar indica que, aunque inicialmente se pensó en un intento de asalto, el ataque podría haber sido directo contra los hombres que se refugiaron, por lo que las autoridades continúan investigando los motivos detrás del hecho.
El incidente ha generado alarma en la población, mientras los videos y fotografías captados por las cámaras de seguridad circulan en redes sociales, mostrando la magnitud del ataque y la rápida intervención de la policía en la persecución.