Nacionales

Sismo de magnitud 5.0 sacude el territorio guatemalteco

El temblor fue reportado sensible en distintos puntos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 15:09 horas de este miércoles, 19 de noviembre, se registró un sismo en el territorio guatemalteco, el cual fue reportado sensible en diferentes regiones.

Según el boletín emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del ente científico, el movimiento telúrico tuvo magnitud de 5.0, con región epicentral en el océano Pacífico.

Las autoridades de protección civil implementaron el protocolo correspondiente para establecer si existieron daños personales o materiales como consecuencia de este temblor, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Guatemala, territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

La nación se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Guatemala, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de la historia, estos sismos han causado importantes daños materiales y pérdidas humanas en el territorio guatemalteco, especialmente en áreas urbanas con infraestructura vulnerable.

Aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, que ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Con el paso de los años, las autoridades han realizado constantes esfuerzos para mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

