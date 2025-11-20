 Detienen a sospechosos de ataque a familiares de diputado
Nacionales

Detienen a implicados en ataque contra familiares de diputado

Una mujer y un bebé murieron como resultado de un incidente armado que se registró en Izabal.

Dos personas fueron capturadas en seguimiento del crimen de familiares de un diputado en Izabal., PNC
Dos personas fueron capturadas en seguimiento del crimen de familiares de un diputado en Izabal. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron una serie de allanamientos este jueves, 20 de noviembre, en seguimiento de un ataque armado ocurrido en Puerto Barrios, Izabal, donde fallecieron dos de los familiares del diputado al Congreso de la República, Juan Ramón Rivas.

Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llevaron a cabo el operativo y como resultado capturaron a dos hombres, uno de 30 años, conocido con el alias "Paco"; y otro de 31, alias "Naruto".

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, son los presuntos responsables de atacar con arma de fuego y causarles la muerte a Ileana Rivas García, de 56 años; y un niño de un año.

"Ambos fueron detenidos por el delito de homicidio por el caso de la muerte de los familiares del diputado por Izabal, Juan Rivas", detalló un portavoz policial.

El primero de los sindicados tiene antecedentes por violencia contra la mujer en el año 2017. Mientras que alias "Naruto" fue aprehendido el año pasado por violación y actualmente un juzgado le revocó la libertad condicional y  emitió una orden de captura por rebeldía.

Investigación continúa

La agresión ocurrió ayer en horas de la tarde en la vivienda donde residían las víctimas, a donde, según las investigaciones, se presentaron los desconocidos y dispararon en múltiples ocasiones para después huir del lugar.

En el operativo desarrollado este día se localizaron prendas de vestir y celulares que fueron secuestrados para su posterior análisis y, según la PNC, serán fundamentales para fortalecer el caso.

El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dio a conocer que nombrarán un equipo para dar seguimiento a este crimen con el fin de que la investigación sea más objetiva.

"En relación a este caso que se dio hoy, personalmente yo me haré cargo, para tener una postura e hipótesis y dar con los responsables", expresó.

