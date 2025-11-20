 Claves de la propuesta para regular contaminación por olores
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

La propuesta surgió del grupo universitario ganador del Moot Legislativo interuniversitario 2025.

Presentan iniciativa de ley para la Gestión de la Contaminación por Olores., Congreso
Presentan iniciativa de ley para la Gestión de la Contaminación por Olores. / FOTO: Congreso

Diputados de diversos bloques presentaron este jueves 20 de noviembre la Iniciativa de Ley para la Gestión de la Contaminación por Olores, que busca proteger la salud y el medio ambiente. El Congreso de la República aseguró que esta es el reflejo del trabajo de jóvenes entusiastas que buscan el desarrollo del país.

La propuesta surgió del grupo universitario "Upana Jurídicas", ganador del Moot Legislativo interuniversitario 2025, una competencia que realiza ese organismo para estimular a los estudiantes a proponer y defender iniciativas en temas específicos como salud, medio ambiente, empleo y otros temas.

Los parlamentarios brindaron una conferencia de prensa este día junto con los universitarios para dar a conocer detalles de la normativa y entregarla oficialmente a la Dirección Legislativa.

Según explicó la diputada Karina Paz, esta propuesta busca establecer un marco normativo específico para regular y sancionar las emisiones ofensivas.

Se indicó que, si bien el artículo 14 del Decreto Número 68-86 del Congreso mandata emitir los reglamentos y dictar las disposiciones necesarias para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, aún persiste la ausencia de una regulación específica, así como sobre la gestión de olores ofensivos.

En el proyecto también se menciona que los olores constituyen un subcomponente del sistema atmosférico por derivar de emisiones de compuestos volátiles que se dispersan según las condiciones meteorológicas y se perciben en puntos de recepción.

En ese sentido, se planteó que la falta de reglas claras ha generado criterios dispares y malas prácticas de gestión ambiental con repercusión directa a la salud de la población.

"Guatemala sí puede ser mejor, puede ser nuestra casa de la eterna primavera. Cuidar nuestros recursos, pero también cuidar todas nuestras políticas públicas y soñar en un país que pueda salir adelante", expresó la parlamentaria.

Puntos clave de la propuesta

El Congreso dio a conocer los puntos clave de la iniciativa de ley para la gestión de la contaminación por olores:

  • Promueve la prevención, control y reducción de olores ofensivos que provienen de instalaciones industriales o comerciales.
  • Incluye el monitoreo, evaluación, gestión, sanción y la coordinación interinstitucional correspondiente.
  • Contribuye con la conservación del medio ambiente y la salud de las personas.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

