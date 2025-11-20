 Pelea entre tres hombres en estación del Transmetro
Video muestra pelea entre tres hombres en estación del Transmetro

Según lo observado en el video, ninguno de los agresores fue retenido en el lugar.

Pelea en estación del Transmetro., Captura de pantalla video X.
Pelea en estación del Transmetro. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción entre usuarios del transporte público, luego de captar el momento en que dos hombres se enfrentan a golpes en plena estación del Transmetro ubicada en la Avenida Bolívar. Las imágenes, grabadas desde un vehículo que pasaba por el sector, muestran a los dos individuos forcejeando y lanzándose puñetazos mientras otros usuarios observan sorprendidos.

La situación se intensifica cuando un tercer hombre interviene, no para detener la pelea, sino para golpear a uno de los involucrados, lo que desata un caos momentáneo dentro de la estación. En cuestión de segundos, un trabajador del Transmetro corre hacia los agresores y logra detener la confrontación. Acto seguido, utiliza su radio de intercomunicación para solicitar apoyo a la Policía Municipal (PM).

Al escuchar que se había pedido refuerzos, dos de los hombres involucrados abandonan rápidamente la estación. Hasta ahora, se desconoce qué provocó el altercado y si los participantes fueron identificados posteriormente. Según lo observado en el video, ninguno de los agresores fue retenido en el lugar.

Las autoridades municipales aún no han emitido un comunicado oficial sobre este incidente, que ha generado debate entre los usuarios sobre la seguridad en las estaciones y la necesidad de reforzar la presencia de personal de orden.

Mujeres se pelean en estación del Transmetro 

Este episodio no es aislado. En julio de 2024, otro video viral registró una pelea entre dos mujeres en la entrada de una estación del Transmetro en la zona 6 capitalina. En aquella ocasión, las imágenes mostraban a ambas involucradas intercambiando golpes antes de llegar al molinete de ingreso, mientras agentes de la Policía Municipal y varias personas intentaban separarlas sin éxito inicial.

Finalmente, la intervención de la PM permitió controlar la situación, aunque no se confirmó si la Policía Nacional Civil (PNC) continuó con el procedimiento correspondiente.

Captan pelea entre mujeres en entrada de estación del Transmetro

En las imágenes se puede ver a las dos mujeres intercambiando golpes antes de llegar al molinete de ingreso de la estación.

