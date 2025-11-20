 Policía frena linchamiento de presuntos extorsionistas
Nacionales

Intervención policial detiene linchamiento de sospechosos de extorsión en zona 18

Un grupo de personas señaló a un adulto y dos menores de cobrar extorsiones, y por ello los retuvo, los ató a un poste y los agredió.

Compartir:
Uno de los presuntos extorsionistas detenido en la zona 18., PNC
Uno de los presuntos extorsionistas detenido en la zona 18. / FOTO: PNC

Un grupo de personas retuvo a tres presuntos extorsionistas y pretendía lincharlos. El incidente ocurrió en horas de la noche del pasado miércoles 19 de noviembre en la colonia El Rosario, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que localizó a un hombre de 19 años y dos menores de 15 años amarrados a un poste del alumbrado público y rodeados de personas que buscaban agredirlos, pues los vinculaban con hacer cobros ilícitos a los habitantes del sector.

"La pronta intervención policial permitió evitar que fueran vapuleados y se llevó a cabo el rescate correspondiente", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.

Además, señaló que inmediatamente uno de los sospechosos fue capturado y trasladado ante los órganos de justicia, mientras que los dos adolescentes fueron puestos a disposición de un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley para dilucidar su situación legal.

Al momento de ser rescatados y trasladados a los juzgados, los sindicados presentaban golpes que presuntamente fueron ocasionados por algunas personas.

* Le puede interesar:

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

Los bomberos les brindaron asistencia y los trasladaron al hospital regional de Cobán.

Otras capturas

La PNC informó de los resultados de operativos implementados en las últimas horas, en el marco de los cuales fueron detenidas varias personas en distintos sectores.

Una de las diligencias se llevó a cabo en la aldea Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, donde fue detenido un hombre de 32 años después de que fuera sorprendido realizando disparos al aire mientras viajaba en un camión. Se determinó que el sospechoso no tenía documentación legal para portar el arma.

En otro caso, se indicó que el personal de la comisaría 15 capturó a un individuo de 35 años en la calle principal que conduce de El Semillero al centro de Tiquisate, Escuintla. Tenía una orden de aprehensión vigente emitida por un Juzgado de Suchitepéquez por el delito de agresión sexual con agravación de la pena.

Mientras tanto, investigadores capturaron en Nueva Santa Rosa,  Santa Rosa, a una persona de 26 años sindicada del delito de violencia contra la mujer.

Asimimismo, en la aldea Palmarcito, San Felipe, Retalhuleu, fue detenido un hombre de 29 años por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos