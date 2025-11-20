Policía frena linchamiento de presuntos extorsionistas

Un grupo de personas retuvo a tres presuntos extorsionistas y pretendía lincharlos. El incidente ocurrió en horas de la noche del pasado miércoles 19 de noviembre en la colonia El Rosario, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que localizó a un hombre de 19 años y dos menores de 15 años amarrados a un poste del alumbrado público y rodeados de personas que buscaban agredirlos, pues los vinculaban con hacer cobros ilícitos a los habitantes del sector.
"La pronta intervención policial permitió evitar que fueran vapuleados y se llevó a cabo el rescate correspondiente", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.
Además, señaló que inmediatamente uno de los sospechosos fue capturado y trasladado ante los órganos de justicia, mientras que los dos adolescentes fueron puestos a disposición de un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley para dilucidar su situación legal.
Al momento de ser rescatados y trasladados a los juzgados, los sindicados presentaban golpes que presuntamente fueron ocasionados por algunas personas.
Otras capturas
La PNC informó de los resultados de operativos implementados en las últimas horas, en el marco de los cuales fueron detenidas varias personas en distintos sectores.
Una de las diligencias se llevó a cabo en la aldea Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, donde fue detenido un hombre de 32 años después de que fuera sorprendido realizando disparos al aire mientras viajaba en un camión. Se determinó que el sospechoso no tenía documentación legal para portar el arma.
En otro caso, se indicó que el personal de la comisaría 15 capturó a un individuo de 35 años en la calle principal que conduce de El Semillero al centro de Tiquisate, Escuintla. Tenía una orden de aprehensión vigente emitida por un Juzgado de Suchitepéquez por el delito de agresión sexual con agravación de la pena.
Mientras tanto, investigadores capturaron en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, a una persona de 26 años sindicada del delito de violencia contra la mujer.
Asimimismo, en la aldea Palmarcito, San Felipe, Retalhuleu, fue detenido un hombre de 29 años por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.