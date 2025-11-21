 Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7
Nacionales

Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7

Una recicladora está siendo consumida por las llamas en la colonia El Incienso.

incendio en colonia El Incienso, zona 7
Cuerpos de socorro trabajan para sofocar las llamas en una recicladora de la zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro trabajan este viernes, 21 de noviembre, para controlar un incendio declarado en un inmueble ubicado en la 21 calle y 31 avenida de la zona 7 capitalina, colonia El Incienso.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas se prendió en llamas una estructura donde hay material de reciclaje de textil.

La Cruz Roja Guatemalteca, que también está apoyando en el área para poder sofocar el fuego, detalló que se trata de un incendio de grandes proporciones.

En redes sociales han circulado imágenes que muestran la magnitud de este incidente, ya que las columnas de humo son visibles desde diferentes sectores.

Atienden a afectados

La Cruz Roja Guatemalteca informó que brindó atención a dos personas afectadas por este incendio, quienes presentaban quemaduras y síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Hasta el momento, no han sido identificadas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

