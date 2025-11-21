 Falsos empleados de telefonía pretendían ingresar a prisión
Nacionales

Capturan en cárcel de Petén a supuestos trabajadores de telefonía con gafetes falsificados

Seis personas fueron detenidas y se les decomisaron dos armas de fuego.

Los presuntos trabajadores de telefonía fueron detenidos en el parqueo del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén., PNC
Los presuntos trabajadores de telefonía fueron detenidos en el parqueo del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron a seis presuntos trabajadores de servicio de telefonía, quienes utilizaron gafetes con datos falsos para identificarse. El operativo se llevó a cabo en el parqueo del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), estas personas se presentaron al lugar y mostraron los documentos que tenían sus fotografías, pero reflejaban nombres que no coinciden con sus datos personales.

"Luego de ser identificados, un fiscal del Ministerio Público que participaba en el procedimiento solicitó que fueran puestos a disposición de un juzgado para que resuelvan su situación legal", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.

Agregó que los detenidos, todos hombres, tienen entre 20 y 48 años de edad y de inmediato fueron trasladados ante los órganos de justicia.

En el operativo también se localizaron dos armas de fuego. Uno de los detenidos, de 39 años, quien se presentó como guardia de seguridad privada, portaba un revólver con la tenencia vencida. Mientras que del otro revólver secuestrado, los sindicados sí contaban con un permiso de tenencia vigente.

Tanto las armas como el vehículo en que viajaban los sospechosos fueron también puestos a disposición de un juzgado para ser parte de los indicios que serán analizados en el seguimiento del caso.

Los sospechosos fueron detenidos por la PNC al intentar ingresar a la prisión en Petén. - PNC

Buscan fortalecer el Sistema Penitenciario

El pasado 23 de octubre, el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, asumió funciones en sustitución de Francisco Jiménez, quien renunció luego de la masiva fuga de reos en la cárcel Fraijanes II.

Al hacer el anuncio de su llegada al cargo, se anunció la implementación de nuevas medidas de seguridad, incluida la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad y un censo de la población privada de libertad.

Villeda expuso que también se trabajará con inteligencia para aislar a presos de alto perfil y se reforzará el trabajo con socios internacionales para fortalecer el Sistema Penitenciario.

