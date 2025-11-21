Diprona intensifica operativos para preservar el pinabete en temporada navideña

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), anunció este viernes 21 de noviembre el inicio del plan 10-2025, "Protección del Pinabete y Tillandsias en fiestas prenavideñas".
De acuerdo con la institución de seguridad, esta estrategia tiene como objetivo prevenir el traslado o tráfico y venta ilegal de pinabete y otras especies protegidas o en riesgo.
Durante su implementación se realizarán operativos móviles en diferentes rutas y puntos estratégicos, inspeccionando todo tipo de vehículos para garantizar que los árboles y demás especies cuenten con el "marchamo" que certifique su procedencia legal.