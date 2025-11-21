 Diprona intensifica operativos para preservar el pinabete en temporada navideña
Nacionales

Diprona intensifica operativos para preservar el pinabete en temporada navideña

La unidad de la PNC encargada de la protección de la naturaleza inició con las verificaciones para evitar el comercio ilegal del pinabete.

Operativos en el marco del el plan 10-2025 "Protección del Pinabete y Tillandsias"., PNC
Operativos en el marco del el plan 10-2025 "Protección del Pinabete y Tillandsias". / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), anunció este viernes 21 de noviembre el inicio del plan 10-2025, "Protección del Pinabete y Tillandsias en fiestas prenavideñas".

De acuerdo con la institución de seguridad, esta estrategia tiene como objetivo prevenir el traslado o tráfico y venta ilegal de pinabete y otras especies protegidas o en riesgo.

Durante su implementación se realizarán operativos móviles en diferentes rutas y puntos estratégicos, inspeccionando todo tipo de vehículos para garantizar que los árboles y demás especies cuenten con el "marchamo" que certifique su procedencia legal.

