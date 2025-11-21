Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente

La Municipalidad de Guatemala emitió una serie de recomendaciones para los vecinos de El Sauce, tras el accidente del camión cisterna ocurrido la tarde de este viernes 21 de noviembre.
Aproximadamente a las 12:30 horas ocurrió un incidente vial que involucró a un camión cisterna que transportaba combustible para avión (JET). La unidad está siendo levantada en este momento por las autoridades competentes; sin embargo, e manera inmediata la empresa, en coordinación con la Municipalidad, iniciará las labores para recoger el material utilizado para contener el derrame del combustible.
"Por razones de seguridad, se recomienda a los vecinos del sector (Colonia El Sauce, zona 2) evitar permanecer dentro de sus inmueble mientras se desarrollan las acciones de limpieza y mitigación ambiental.", indica la Municipalidad.
La posible emanación de gases derivados del derrame puede generar afectaciones respiratorias, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias, señaló la Municipalidad.
Las autoridades recomiendan el uso de mascarilla en las áreas cercanas al incidente y mantener los ambientes ventilados.
Como parte del procedimiento, la unidad será consignada, indicó la Municipalidad.
Transporte afectado
El accidente ha generado cierres preventivos por derrame de combustible, lo que afecta la movilidad del sector.
Esto provoca atrasos de consideración en: Línea 6, Línea 12 y Línea 18 y las rutas 105 y 802 del sistema de transporte TuBus.
La Policía Municipal de Tránsito mantiene controles y cierres vehiculares para resguardar la seguridad, señaló dicho sistema de transporte.