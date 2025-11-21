 Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente
Nacionales

Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente

Las autoridades realizan las tareas de limpieza tras el accidente del camión cisterna que transportaba combustible para avión.

Compartir:
Actualmente se realizan tareas de limpieza., Foto Municipalidad
Actualmente se realizan tareas de limpieza. / FOTO: Foto Municipalidad

La Municipalidad de Guatemala emitió una serie de recomendaciones para los vecinos de El Sauce, tras el accidente del camión cisterna ocurrido la tarde de este viernes 21 de noviembre. 

Aproximadamente a las 12:30 horas ocurrió un incidente vial que involucró a un camión cisterna que transportaba combustible para avión (JET). La unidad está siendo levantada en este momento por las autoridades competentes; sin embargo, e manera inmediata la empresa, en coordinación con la Municipalidad, iniciará las labores para recoger el material utilizado para contener el derrame del combustible.

"Por razones de seguridad, se recomienda a los vecinos del sector (Colonia El Sauce, zona 2) evitar permanecer dentro de sus inmueble mientras se desarrollan las acciones de limpieza y mitigación ambiental.", indica la Municipalidad. 

La posible emanación de gases derivados del derrame puede generar afectaciones respiratorias, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias, señaló la Municipalidad.

Las autoridades recomiendan el uso de mascarilla en las áreas cercanas al incidente y mantener los ambientes ventilados.

Como parte del procedimiento, la unidad será consignada,  indicó la Municipalidad. 

Transporte afectado 

El accidente ha generado cierres preventivos por derrame de combustible, lo que afecta la movilidad del sector.

Esto provoca atrasos de consideración en: Línea 6, Línea 12 y Línea 18 y las rutas 105 y 802 del sistema de transporte TuBus. 

La Policía Municipal de Tránsito mantiene controles y cierres vehiculares para resguardar la seguridad, señaló dicho sistema de transporte. 

Paso cerrado en el Periférico tras volcar cisterna con combustible

Por al menos un kilómetro a la redonda no se permitirá el paso de vehículos.

En Portada

Guatemala da la bienvenida a la Navidad con las Ferias del Pinabete 2025t
Nacionales

Guatemala da la bienvenida a la Navidad con las Ferias del Pinabete 2025

03:29 PM, Nov 21
Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente t
Nacionales

Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente

06:03 PM, Nov 21
FIFA sanciona a presidente de la Federación Panameña de Futbolt
Deportes

FIFA sanciona a presidente de la Federación Panameña de Futbol

12:08 PM, Nov 21
Fátima Bosch fue abucheada en Tailandia tras ser coronada como Miss Universot
Farándula

Fátima Bosch fue abucheada en Tailandia tras ser coronada como Miss Universo

03:57 PM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos