 Cierre en Periférico: Cisterna de combustible volcada
Nacionales

Paso cerrado en el Periférico tras volcar cisterna con combustible

Por al menos un kilómetro a la redonda no se permitirá el paso de vehículos.

El cisterna con combustible quedó volcado en el Periférico, frente a la colonia El Sauce. / FOTO: Bomberos Municipales

El paso quedó completamente cerrado en el anillo Periférico y 1ª calle, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este viernes, 21 de noviembre, en el que un cabezal quedó volcado.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que el vehículo tipo cisterna que viajaba cargado con combustible permanece obstaculizando el paso frente a la colonia El Sauce, en el tramo que va desde el Hipódromo del Norte hacia el puente El Incienso.

"Está totalmente bloqueada la vía. El cisterna traslada combustible y, de acuerdo al protocolo, no se dejará pasar vehículos casi un kilómetro a la redonda del sector", explicó.

Agregó que, de forma preliminar, se conoció que este incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.

Equipos especializados atienden emergencia

Montejo informó que en el lugar hay presencia de los cuerpos de socorro para darle seguimiento a esta emergencia y se están cumpliendo los lineamientos específicos para estos casos.

Por su parte, los Bomberos Municipales indicaron que el Grupo de Respuesta ante Incidentes contra Materiales Peligrosos de la institución acudió al punto donde ocurrió el accidente para llevar a cabo acciones en calidad de prevención por el derrame de combustible.

Impacto en el tránsito

Montejo indicó que los usuarios pueden optar por vías alternas para evitar mayores inconvenientes. Entre estas, mencionó:

  • Centro de la Ciudad, desde el puente El Incienso, o desde la calzada La paz.
  • Avenida Las Victorias.
  • Cuchilla, zona 6.
  • 10ª avenida en el Barrio Moderno, zona 2.

