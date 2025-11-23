 Accidente vial deja cuatro heridos, entre ellos dos niños
Nacionales

Accidente de picop deja cuatro heridos, entre ellos dos niños

Bomberos Municipales Departamentales informaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana.

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal, tras el accidente., Bomberos Municipales Departamentales.
El vehículo quedó destrozado de la parte frontal, tras el accidente. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales fueron requeridos por un accidente de tránsito en el kilómetro 62 de la carretera Interamericana, durante la tarde de este domingo 23 de noviembre de 2025.

Los rescatistas narraron que en el lugar un vehículo tipo picop se encunetó causando heridas a cuatro personas, entre las que figuraron dos niños que requirieron primeros auxilios, para después ser trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango.

El departamento de comunicación del citado cuerpo de bomberos agregó que la emergencia fue atendida por elementos de la estación del municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

Aseguraron que los dos adultos también fueron atendidos y llevados al mismo centro asistencial. En el lugar del accidente quedó el picop con el frente totalmente destruido.

Autoridades acudieron al lugar del accidente para investigar las causas del mismo y determinar las responsabilidades civiles y penales por el percance vial.

No se descartó que el accidente haya sido causado por una falla mecánica o por exceso de velocidad.

