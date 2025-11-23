Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta noche

La Municipalidad de Guatemala y varios patrocinadores realizarán un desfile navideño durante la noche de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la zona 10 capitalina. El recorrido es parte de otros que ya se realizaron desde el pasado lunes 17 y que buscan llevar el espíritu navideño a todos los capitalinos.
En sus redes sociales, la corporación edil publicó un mapa en el que especificó que el punto de salida del desfile es la 17 calle, entre 22 y 23 avenidas de la zona 10, colonia Alcázar. Asimismo, explicaron que el recorrido finalizará en la 13 calle y 13 avenida de la zona 10, colonia Oakland 1.
La comuna especificó que el desfile navideño arrancará a las 19:00 horas y tiene previsto completar su recorrido a las 21:00 horas.
No te pierdas esta semana de los recorridos en las diferentes zonas de la ciudad, ven con tu familia y amigos y brillemos juntos esta Navidad", instó la Municipalidad de Guatemala.
El recorrido de las carrozas
El mapa compartido por las autoridades evidenció que el desfile pasará por el bulevar Los Próceres, desde la 20 avenida, para luego cruzar a la izquierda por la diagonal 6.
Finalmente, el recorrido llegará hasta la colonia Oakland 1 donde se espera que los organizadores den por finalizada la actividad. Cabe resaltar que estas actividades empezaron a desarrollarse desde el pasado lunes 17 y se están realizando en distintas zonas de la capital.
La Municipalidad de Guatemala y sus patrocinadores informaron que los recorridos continuarán esta semana, desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre. Las zonas que están pendientes de recibir el recorrido son 1, 4, 8, 15, 17 y 18; según los organizadores, estas zonas recibirán la visita de las carrozas del 24 al 30 de noviembre.
Cabe destacar que, durante el recorrido, los guatemaltecos podrán disfrutar de la presencia de personajes de la Navidad y podrán canciones de la época.