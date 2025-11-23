 Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro
Nacionales

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro

La DGT precisó que la unidad de transporte que cayó a una hondonada de 250 metros carece de póliza de seguro vigente.

Según las autoridades de la DGT, la unidad de transporte no tenía póliza de seguro vigente. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció por el accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas y dejó a otras dos gravemente heridas en el sector conocido como "La Zeta", en Chiantla, Huehuetenango. Según la entidad, el microbús se identificaba con las placas C-682BRJ, pero no contaba con póliza de seguro vigente.

"De acuerdo con los registros de la DGT, la unidad cuenta con licencia de porteador y tarjeta de operación vigentes. Sin embargo, al realizar las verificaciones correspondientes en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, se confirmó que no cuenta con el Seguro Obligatorio".

Como consecuencia, la DGT aseguró que impondrá una sanción económica de Q15 mil, que se aplicará a la licencia del porteador autorizado por la DGT, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La DGT lamenta lo ocurrido y hace un llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y cumplir con las normas de tránsito", afirmó.

Picop cae al fondo de un barranco en Sacoj Grande, Mixco

Bomberos Voluntarios reportaron el rescate de dos personas con heridas, luego del que un vehículo cayera en un barranco de Mixco.

