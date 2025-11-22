Microbús cae dentro de barranco en Chiantla, Huehuetenango

Cuerpos de bomberos locales confirmaron que un microbús cayó al fondo de un barranco en el sector conocido como "La Zeta", en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango, durante la mañana de este sábado 22 de noviembre. Según un reporte preliminar de los rescatistas, en el vehículo de transporte de pasajeros había por lo menos ocho ocupantes, de los cuales dos ya fueron rescatados.
Medios locales mostraron imágenes en las que se ve que el transporte de pasajeros cayó varios metros abajo, dentro de un precipicio. Un bombero que llegó hasta el lugar narró que rescataron a dos pasajeros, aunque con fuertes golpes por lo que les realizan una evaluación médica.
Sin embargo, el bombero mencionó que varios cuerpos permanecen en el fondo del precipicio, mientras los rescatistas hacen varios esfuerzos para llegar hasta donde está el automotor.
Mientras tanto, los cuerpos de socorro de la localidad pidieron a los automovilistas abrir el paso a las unidades de emergencia, mientras pidieron a los vecinos "no" acercarse al lugar, porque la presencia de curiosos complica el rescate de los afectados.
Las autoridades aún no tienen detalles acerca de la ruta del microbús, ni de las identidades de los afectados. Un bombero entrevistado en el lugar del accidente narró que "hay varios cuerpos en el fondo del barranco", pero que por ahora hacen esfuerzos por llegar al fondo.