Desfile Navideño B&B llena de color y sabor las calles

El primer Desfile Navideño de B&B se desarrolla en la Ciudad de Guatemala y San Miguel Petapa, durante este domingo 16 de noviembre de 2025. Los organizadores informaron en redes sociales que el recorrido arrancó en el citado municipio, para cumplir un recorrido que incluirá varias arterias de la capital.
"¡La magia se revela!", anunciaron con emoción para explicar que en esta primera edición, el Desfile Navideño B&B hará su recorrido "lleno de color, alegría y el sabor que nos une en familia".
Los organizadores informaron que se tiene programado iniciar con el desfile a eso de las 16:00 horas y que el punto de salida estará instalado en el centro de San Miguel Petapa.
Revive el jingle navideño de B&B y cántalo junto a nosotros mientras damos la bienvenida oficial a la temporada más linda del año", invitaron.
El recorrido del Desfile Navideño B&B
Algunos puntos de referencia para el recorrido del desfile son los centros comerciales de El Frutal, Pacific Villa Hermosa, Plaza Atanasio Tzul y el ITRA Petapa, sobre la Avenida Petapa. En ese sentido, las carrozas recorrerán esta ruta hasta llegar al Bulevar Liberación y girar hacia la Avenida La Reforma.
Posteriormente, el desfile llegará hasta la Plaza de Israel, donde está el monumento de la Estrella de David, para retornar sobre la Avenida Reforma y llegar hasta el monumento al Papa Juan Pablo II, donde se iniciará el retorno a San Miguel Petapa.
La marca B&B invitó a los guatemaltecos para observar este majestuoso evento navideño, instando a revisar el mapa del recorrido, para elegir la mejor ubicación para disfrutarlo.