 Desfile Navideño B&B llena de color y sabor las calles
Nacionales

Desfile Navideño B&B llena de color, alegría y sabor la capital

Las carrozas partieron a las 16:00 horas desde San Miguel Petapa para llegar hasta la Avenida Las Américas de la Ciudad de Guatemala. Todos los detalles del recorrido están aquí.

Compartir:
Fue el pasado 14 de noviembre cuando B, Redes sociales.
Fue el pasado 14 de noviembre cuando B / FOTO: Redes sociales.

El primer Desfile Navideño de B&B se desarrolla en la Ciudad de Guatemala y San Miguel Petapa, durante este domingo 16 de noviembre de 2025. Los organizadores informaron en redes sociales que el recorrido arrancó en el citado municipio, para cumplir un recorrido que incluirá varias arterias de la capital.

"¡La magia se revela!", anunciaron con emoción para explicar que en esta primera edición, el Desfile Navideño B&B hará su recorrido "lleno de color, alegría y el sabor que nos une en familia".

Foto embed
Recorrido del Desfile Navideño B&B. - Redes sociales.

Los organizadores informaron que se tiene programado iniciar con el desfile a eso de las 16:00 horas y que el punto de salida estará instalado en el centro de San Miguel Petapa.

Revive el jingle navideño de B&B y cántalo junto a nosotros mientras damos la bienvenida oficial a la temporada más linda del año", invitaron.

El recorrido del Desfile Navideño B&B

Algunos puntos de referencia para el recorrido del desfile son los centros comerciales de El Frutal, Pacific Villa Hermosa, Plaza Atanasio Tzul y el ITRA Petapa, sobre la Avenida Petapa. En ese sentido, las carrozas recorrerán esta ruta hasta llegar al Bulevar Liberación y girar hacia la Avenida La Reforma.

Posteriormente, el desfile llegará hasta la Plaza de Israel, donde está el monumento de la Estrella de David, para retornar sobre la Avenida Reforma y llegar hasta el monumento al Papa Juan Pablo II, donde se iniciará el retorno a San Miguel Petapa.

La marca B&B invitó a los guatemaltecos para observar este majestuoso evento navideño, instando a revisar el mapa del recorrido, para elegir la mejor ubicación para disfrutarlo.

Más de 3 mil alumnos se forman en conservación ambiental en el área del lago Atitlán

Desde 2016, programa ambiental ha alcanzado a más de 21 mil estudiantes en Sololá.

En Portada

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cerot
Nacionales

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cero

12:58 PM, Nov 16
Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gazat
Internacionales

Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

09:44 AM, Nov 16
Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?t
Farándula

Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?

09:33 AM, Nov 16
La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años despuést
Deportes

La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años después

04:01 PM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos