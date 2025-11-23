 Lev Tahor: Rescatan a cinco niños guatemaltecos en Colombia
Nacionales

Lev Tahor: Rescatan a cinco niños guatemaltecos en Colombia

Autoridades colombianas rescataron a un total de 17 menores de edad, entre los que figuran cinco niños guatemaltecos.

Autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de cinco niños guatemaltecos entre los menores localizados., Redes sociales.
Autoridades de Migración en Colombia reportaron el rescate de al menos 17 menores que estaban en poder de la secta Lev Tahor, en el sector de Yarumal, Antioquia; entre ellos figuran cinco niños guatemaltecos, precisaron.

En sus redes sociales, Migración Colombia destacó que entre los rescatados hay niñas, niños y adolescentes y que los cinco guatemaltecos tenían alerta amarilla de Interpol.

Las autoridades colombianas añadieron que el grupo Lev Tahor también enfrenta delitos en Guatemala por abuso de menores. De esa manera, las autoridades colombianas recibieron alertas sobre la presencia de la secta en su país.

Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores.

Medios internacionales citaron que el resto de menores llegaron al país sudamericano desde países como Canadá y Estados Unidos (EE. UU.)

Menores enviados a refugio

Las autoridades colombianas especificaron que los 17 menores de edad fueron enviados a una sede de Bienestar Social en Medellín, Colombia para pernoctar en presencia de defensores de la familia, Bienestar Social y equipos interdisciplinarios.

En las imágenes compartidas por las autoridades colombianas se pudo observar que varias de las niñas fueron rescatadas con su atuendo tradicional de color negro, incluyendo velo para todo el cuerpo.

Priorizan la conservación del pinabete durante Navidad

Piden comprar arbolitos de pinabete de forma legal para evitar sanciones que incluyen cárcel y multas.

Con información de la periodista Samantha Guerrero. 

Emisoras  Escúchanos