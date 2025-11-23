 Priorizan la conservación del pinabete durante la Navidad
Priorizan la conservación del pinabete durante Navidad

Piden comprar arbolitos de pinabete de forma legal para evitar sanciones que incluyen cárcel y multas.

Las autoridades precisaron que el Mercado de Artesanías de la zona 13 es uno de los puntos para comprar pinabete legal. / FOTO: Archivo.

El representante del Instituto Nacional de Bosques (INAB), Ingeniero Sergio Osorio, explicó que durante la época de Navidad hay una alta demanda de árboles de la especie del pinabete en el país, por lo que dio detalles del trabajo que realizan para preservar la especie. El experto subrayó que el trabajo de su entidad, para la preservación de esta estos macizos, se da en dos vías que son la de llamar a la conciencia y la punitiva, que contempla sanciones por ilegalidades.

Para la parte que contempla multas y sanciones, Osorio compartió que hay dos normativas en el país, que son la de la ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la forestal. En ese sentido, el entrevistado explicó que la segunda legislación refuerza la anterior, porque ambas van en la misma línea.

El ingeniero agregó que actualmente está tipificado que todas las personas que corten, transporten, extraigan o comercialicen partes de especies protegidas, como el pinabete, cometen un delito. El experto explicó que los que sean hallados culpables pueden ser sancionado con penas de 5 a 10 años de prisión y multas de Q10 mil a Q20 mil.

"Afortunadamente, hemos visto que los decomisos han disminuido comparado con hace diez años. Antes era común ver árboles armados en los mercados de la capital. Hoy, eso ha bajado", precisó

Concientizan a los vendedores de pinabete

El funcionario aseguró que han tratado de hacer acercamientos entre quienes comercializan en la ciudad capital y los productores del interior, para que puedan abastecerse legalmente de coronas y guirnaldas naturales.

"Estamos en un proceso de concientizar a las personas que venden en estos mercados", reconoció el encargado de este departamento del Inab.

¿Cómo reconocer productos de pinabete legal?

Osorio dio una lista de detalles qué el consumidor debe revisar para no meterse en problemas y comprar un producto sostenible. Entre estas medidas el entrevistado describió que el producto legal debe llevar el marchamo blanco con la leyenda de INAB y un correlativo.

"Ese marchamo también puede usarse en árboles de maceta, porque es una opción promovida en los últimos años para decorar con un árbol vivo", instruyó.

Sin embargo, lamentó que los árboles en maceta "no" funcionen en lugares donde el clima sea adverso. "No se recomienda llevarlo a la costa porque moriría", estableció.

Osorio subrayó que, al acercarse a un punto de venta, los consumidores no deben comprar árboles armados porque "un árbol armado está totalmente prohibido".  

Detalles del marchamo

Los subproductos deben llevar marchamo blanco con fondo negro, con la leyenda INAB y CONAP, y un número correlativo, describió.

El funcionario agregó que esos detalles garantizan que los macizos provengan de plantaciones y viveros registrados legalmente. "Las instituciones hacemos una trazabilidad, visitamos plantaciones para marcar los árboles y monitorear las áreas donde se permite escoger el árbol", expuso.

Con información de "La Entrevista" de Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas FM.

