 Insivumeh reporta temblor de 4.2 con epicentro en México
Sismología informó que el temblor ocurrió frente a las costas de México, en el océano Pacífico.

El movimiento sismico tuvo epicentro en territorio mexicano., Archivo.
El movimiento sismico tuvo epicentro en territorio mexicano. / FOTO: Archivo.

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un temblor durante la tarde de este sábado 22 de noviembre, con epicentro frente a las costas del Pacífico de México. Luego de la alerta, los cuerpos de socorro no reportaron ningún daño material en el territorio nacional.

El Insivumeh precisó que el movimiento de tierra se produjo a las 14:25:19 horas. Sin embargo, la población guatemalteca no reportó que el fenómeno haya causado algún tipo de alarma.  

En sus registros, el Insivumeh contabilizó 44 temblores en las últimas 24 horas, de los que aseguró que solo uno ha sido sensible. El dato añade que en lo que va de 2025 han ocurrido 10 mil 932 eventos, de los que 286 han sido reportados por la población.

¿Qué hacer en caso de temblor?

Conred resaltó la importancia de mantener la calma durante un movimiento sísmico y resaltó que, en caso de más temblores, no se deben utilizar elevadores. "Tenga lista su mochila de las 72 horas y el kit de mascotas", agregó el ente de prevención.

La entidad también pidió alejarse de ventanas, repisas y vidrios en caso de más temblores. En caso de permanecer en la vía pública, Conred pidió mantenerse alejados de postes, ventanas u objetos que se puedan caer, en ese sentido, la entidad pidió evacuar a lugares seguros.

Abogado Ramón Cadena recupera su libertad en el caso Toma USAC: Botín Político

El profesional del derecho fue beneficiado mediante una medida sustitutiva.

