Abogado Ramón Cadena recupera su libertad

El abogado, Ramón Cadena, logró recuperar su libertad mediante una medida sustitutiva en el caso Toma USAC: Botín Político, durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025. Tras su salida señaló: "Me voy triste, porque se quedan compañeros como José Rubén Zamora, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. No queda más que seguir la lucha".
Fue el pasado 10 de noviembre de 2025 cuando Cadena se puso a disposición del Juzgado Décimo Penal para solventar su situación legal, tras ser implicado en el caso "Toma de la USAC: Botín Político".
Con los brazos en alto, el abogado celebró su salida de prisión, mientras era esperado por familiares, amigos y miembros de la prensa.
Al momento de recuperar su libertad, Cadena portaba una camisa de manga larga color gris y un pantalón beige. Además, usaba zapatos formales de color negro.
Cadena permaneció al menos 11 días en prisión tras entregarse de manera voluntaria ante la justicia. Durante el proceso legal fue ligado por los presuntos delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales.
Con información de la periodista Dayana Rashón.