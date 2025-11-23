UNOPS afirma que su medicamento cumple estándares de calidad

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) emitió un comunicado este domingo 23 de noviembre de 2025 para exponer que existen "informes de Laboratorio Nacional de Salud que confirman la calidad del medicamento adquirido por UNOPS".
La misiva, fechada en Ciudad de Panamá, Panamá, describió varios tipos de medicamento que están incluidos en el marco del proyecto: "Mejora del acceso a la salud, por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos para la red pública de salud de Guatemala".
UNOPS recordó que el programa fue suscrito con el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 30 de abril de 2024.
El medicamento Paracetamol Focus 1%, correspondientes a los lotes R2180270 y R2180271, por un total de 41 mil 895 unidades, entregado por UNOPS a 13 hospitales del país, entre el 29 de enero y el 21 de febrero de 2025, cumple con todos los estándares nacionales de calidad", aseguró UNOPS. Asimismo, aclaró que se desarrollaron análisis microbiológicos fisicoquímicos realizados por el "Laboratorio Nacional de Salud", y que los mismos fueron confirmados por el laboratorio autorizado por el MSPAS -Laboratorio Global Quality-", declararon.
La misiva indica que, "en febrero del 2021 el Ministerio de Salud canceló el registro sanitario del medicamento Paracetamol Focus 1%, debido al análisis del lote R2180243, no adquirido por UNOPS, de parte del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, que mostró resultados no conformes con respecto a la calidad definida en los estándares nacionales".
El Ministerio de Salud ordenó a la UNOPS retirar todos los lotes de dicho medicamento de los hospitales el 24 de abril de 2025. UNOPS actuó diligentemente y activó sus protocolos de respuesta inmediatamente y en coordinación con el MSPAS retiró todas las unidades existentes de dicho medicamento (32 mil 556 unidades) de los lotes R2180270 y R2180271, afirmó UNOPS.
Posteriormente se enviaron las muestras de dichos medicamentos a los laboratorios cuyos resultados indican que cumple con todos los estándares nacionales de calidad", añadió UNOPS.
"Es importante señalar que al momento de la entrega, el registro sanitario del Paracetamol Focus 1% entregado por UNOPS estaba vigente según la autoridad regulatoria".
Lotes con certificación
UNOPS destacó que "todos los lotes entregados por UNOPS cuentan con el Certificado de Análisis (CoA por sus siglas en inglés).** Dicho certificado es emitido por el fabricante, asegurando la calidad del mismo".
"Asimismo, todas las adquisiciones de medicamentos, insumos médicos y equipo médico realizadas por UNOPS, cumplen con la normativa nacional guatemalteca de control, registro y distribución; así como con todos los requerimientos técnicos de aseguramiento de calidad y administrativos establecidos a nivel global", defendió la UNOPS.
Además, las adquisiciones realizadas por UNOPS entre noviembre 2024 y abril 2025 lograron un ahorro promedio del 38.53 % en la compra de 65 códigos de medicamentos, (entregando 5 millones 619 mil 865 de unidades de medicamentos), 23 códigos de insumos médicos, (entregando 3 millones 413 mil 71 unidades de insumos médicos) y 17 tipos de equipos médicos, destacaron.
En el rubro de equipos, UNOPS informó que se entregaron 312 unidades de equipos hospitalarios, con garantías extendidas y mantenimiento preventivo de entre 24 y 36 meses, "alcanzando una cobertura en 22 departamentos del país, y beneficiando a 41 hospitales y 29 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS)".
La citada oficina aseguró que se realizaron cinco procesos de licitación para asegurar contratos de largo plazo, con los cuales actualmente UNOPS tiene 268 tipos de medicamentos y con proyección de ahorro medio del 35.89%.
"El precio por unidad en la adquisición de UNOPS de Paracetamol Focus 1% fue de Q. 4.00, en comparación con el promedio de las compras realizadas durante el año 2024 de Q. 16.15 cada unidad, incluyendo 16 eventos adjudicados entre el 26 de enero y el 20 de diciembre del mismo año, adjudicado al mismo proveedor según datos públicos extraídos del sitio web de Guatecompras.
UNOPS y su compromiso con la transparencia
En la misiva, UNOPS reafirmó su compromiso con la transparencia en cada proceso y la integridad en todas sus operaciones en el país. "La organización continuará colaborando estrechamente con el Ministerio de Salud para apoyar la seguridad de los pacientes y el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento de medicamentos en Guatemala", notificaron.
En ese orden, indicaron que hacen procedimientos de verificación de proveedores, aplicando una rigurosa debida diligencia ("due diligence"), como parte fundamental de sus procesos de licitación pública y transparente, que implica un escrutinio exhaustivo de antecedentes, integridad, confiabilidad y desempeño de las empresas que participan.
"Durante este proceso, UNOPS considera múltiples factores, como el cumplimiento de políticas del sistema de Naciones Unidas (por ejemplo su compromiso con el Pacto Global de la ONU), aspectos éticos (corrupción, conflicto de interés), desempeño financiero y reputacional, así como otros riesgos específicos del proyecto", argumentaron.
UNOPS sostuvo que opera sobre la base de recuperación de costos y, por ende, no persigue ningún lucro en el desarrollo de sus actividades.
Cada proyecto ejecutado por la UNOPS refleja una estructura de costos que se basa en los diferentes insumos necesarios para asegurar un gerenciamiento eficiente, alcanzar el objetivo establecido y la atención a los principios y valores, así como las Reglas y Reglamentos Financieros que aplican a UNOPS", aseguraron.