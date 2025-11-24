 Capturan a dos hombres tras asalto en autobús en San Miguel Petapa
Capturan a dos hombres tras asalto en autobús en San Miguel Petapa

La PNC les decomisó siete celulares.

., PNC
. / FOTO: PNC

Dos presuntos responsables de haber asaltado a pasajeros de un autobús fueron recapturados anoche en el kilómetro 16, Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, Guatemala. La Policía Nacional Civil indicó que se trató de una rápida acción por parte de personal de la comisaría 15 en respuesta a una denuncia ciudadana recibida en el teléfono 110.

Se trata de Carlos Alejandro Rosales, de 35 años; y Óscar René Beb, de 32 años, que intentaron escapar al notar la presencia policial. A estas personas se les incautaron tres mochilas donde llevaban siete celulares que habían despojado, bajo amenazas, a sus víctimas.

"La PNC al tener conocimiento del hecho inmediatamente inició con la búsqueda del autobús, momentos después fueron capturados los presuntos responsables, que quedaron evidenciados al ser captados por una cámara de videovigilancia cuando cometían el asalto", detalló la entidad de seguridad en un comunicado.

Agregó que Óscar Beb tiene un ingreso a la cárcel por robo del 21 de enero del 2018. Mientras que Carlos Rosales cuenta con un antecedente por robo agravado del 2019.

