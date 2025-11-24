 Congreso notifica disponibilidad de sede para sesiones de postuladora del TSE
Congreso notifica disponibilidad de sede para sesiones de postuladora del TSE

El Legislativo le informó al presidente de la postuladora que las instalaciones estarán listas para el trabajo de la comisión.

La Junta Directiva del Congreso de la República informó este lunes, 24 de noviembre, al presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que las instalaciones legislativas estarán disponibles para el desarrollo de sus sesiones de trabajo.

De acuerdo con la notificación remitida al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, se pone a disposición la sede en cumplimiento del artículo 141 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

