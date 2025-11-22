 CSU elegirá suplente para Comisión de Postulación del TSE
Nacionales

USAC elegirá suplentes para Comisión de Postulación del TSE

La reunión de la cúpula de la USAC está programada para este lunes a las 13:00 horas, en modalidad virtual.

Foto: Walter Mazariegos
Walter Mazariegos es el actual rector de la USAC y presidirá la Postuladora para elegir candidatos a magistrados del TSE. / FOTO: Archivo.

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, giró una convocatoria a sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) este sábado 22 de noviembre de 2025, publicó el diputado, José Chic. El parlamentario precisó que el documento cita a los integrantes del referido ente para una reunión el lunes 24 de noviembre.

Según la agenda de la reunión, compartida por Chic, el propósito de la sesión es elegir a quien será el comisionado suplente ante la Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La agenda un oficio identificado como Ref.R. 978.11.2025, del 12 de noviembre, en el que Mazariegos se refiere a la elección, por parte del CSU, de un miembro suplente del rector de la USAC, ante la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados del máximo órgano electoral.

"Lo anterior en cumplimiento al Acuerdo 10-2025 del Congreso de la República de Guatemala y Artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos", reza el oficio.

Según la convocatoria, de no alcanzar quórum, los miembros del CSU volverán a intentar reunirse a las 13:30 horas y a las 14:00 horas.

Llamado a estar atentos

En sus publicaciones, el parlamentario Chic hizo un llamado a estar atento a este proceso interno del CSU de la USAC. El congresista explicó que en estos procesos está en juego la democracia y el próximo evento electoral.

La población guatemalteca debe estar alerta ante estos movimientos por parte de Mazariegos, ya que en la Comisión que él presidirá se juega la democracia y el próximo evento electoral", aseveró Chic.

Durante la reunión virtual no se descarta que también se elija al suplente del decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga.

