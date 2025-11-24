Asalto a salud: exalcalde a juicio por tráfico de influencias

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, desarrolló este lunes, 24 de noviembre, la audiencia de primera declaración por el caso en contra del exalcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón. El exjefe edil fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud.
Asimismo, la juzgadora resolvió favorecer con la falta de mérito al exdiputado por el departamento de Quiché, Jimmy Ren Ixcamparij, ya que argumentó que el Ministerio Público no presentó indicios suficientes para dictar auto de procesamiento en contra del exlegislador.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló a los involucrados de influir en su posición para la contratación de personal durante la gestión del Partido Patriota, en 2013.
Caso Asalto al Ministerio de Salud
La semana pasada, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó fuera de este proceso penal a tres personas que estaban procesadas dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud". La CC rechazó la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y confirmó el cierre del caso a favor de los beneficiados.
Los beneficiados con este fallo son: Saraí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio; el exdiputado al Congreso, Roberto Kestler Velásquez; y Delio Edvin García.
En junio de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo "D" también benefició con la falta de mérito al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan De Dios Rodríguez, quien estaba sindicado dentro de este caso.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), distintos funcionarios estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7