 Asalto a salud: exalcalde a juicio por tráfico de influencias
Nacionales

Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de mérito

El Ministerio Público no presentó indicios sufiicientes para dictar auto de procesamiento contra el exlegislador, resolvió la juzgadora.

Compartir:
Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de mérito, Angel Oliva
Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de mérito / FOTO: Angel Oliva

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, desarrolló este lunes, 24 de noviembre, la audiencia de primera declaración por el caso en contra del exalcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón. El exjefe edil fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud. 

Asimismo, la juzgadora resolvió favorecer con la falta de mérito al exdiputado por el departamento de Quiché, Jimmy Ren Ixcamparij, ya que argumentó que el Ministerio Público no presentó indicios suficientes para dictar auto de procesamiento en contra del exlegislador. 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló a los involucrados de influir en su posición para la contratación de personal durante la gestión del Partido Patriota, en 2013. 

Caso Asalto al Ministerio de Salud

La semana pasada, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó fuera de este proceso penal a tres personas que estaban procesadas dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud". La CC rechazó la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y confirmó el cierre del caso a favor de los beneficiados.

Los beneficiados con este fallo son: Saraí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio; el exdiputado al Congreso, Roberto Kestler Velásquez; y Delio Edvin García.

En junio de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo "D" también benefició con la falta de mérito al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan De Dios Rodríguez, quien estaba sindicado dentro de este caso.

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso “Asalto al Ministerio de Salud”

La Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación presentada por la PGN.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), distintos funcionarios estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBIt
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

10:29 AM, Nov 24
Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madridt
Deportes

Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madrid

11:27 AM, Nov 24
Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor t
Nacionales

Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor

11:11 AM, Nov 24
Difunden video de mortal accidente en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

08:49 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos