 Ruta al Pacífico: Tránsito Interrumpido por Accidente
Nacionales

Tránsito interrumpido en la ruta al Pacífico tras accidente

Una múltiple colisión se registró en el kilómetro 57.6.

Accidente múltiple en kilómetro 57.6 de ruta al Pacífico
La PNC y el Ministerio Público trabaja en el lugar del accidente en Km. 57.6 de ruta al Pacífico. / FOTO: Provial

Serias complicaciones para la circulación se mantienen este martes 25 de noviembre como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57.6 de ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción del municipio de Escuintla, Escuintla.

En el sector colisionaron un vehículo tipo panel, otro de transporte pesado que quedó volcado y un cabezal que, tras el fuerte impacto, se prendió en llamas que lo consumieron casi en su totalidad.

Varias personas resultaron lesionadas tras el percance vial, por lo que fueron atendidas por los cuerpos de socorro y tuvieron que ser trasladadas.

Debido a esta situación, al lugar se presentaron autoridades de tránsito, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder recabar evidencia que permita esclarecer las causas de este fuerte accidente.

Paso cerrado

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que los vehículos involucrados en el accidente se encuentran bloqueando el carril izquierdo hacia el sur.

Inicialmente se tuvo un cierre parcial del tramo; sin embargo, la entidad confirmó que es aplicó un cierre total de la ruta hacia el sur, ya que las autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Esta situación ha generado congestionamiento, con largas filas que ocupan varios kilómetros. Este escenario podría extenderse, ya que todavía no concluyen las acciones y se debe coordinar el retiro de los vehículos accidentados.

Camión volcado en ruta Interamericana

Brigada de Provial trabajan en la regulación vehicular en la ruta Interamericana (CA-1 Occidente) debido a que un camión volcó en el kilómetro 17, en jurisdicción de Mixco, Guatemala.

El hecho no dejó personas heridas, solamente daños materiales. Sin embargo, genera un impacto en el tránsito porque obstruye el carril derecho hacia el oriente.

Las autoridades han reiterado la importancia de respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, evitar distracciones al conducir y mantener los vehículos en buen estado para prevenir accidentes de tránsito.

