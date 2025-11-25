Motoladrones con pistola en mano asaltan a mujer en Mixco

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video y generó preocupación entre los habitantes de la colonia Monserrat 2, zona 4 de Mixco. Las imágenes, difundidas por vecinos en redes sociales, muestran el momento exacto en que dos motoladrones asaltan a una mujer a plena luz del día.
El video comienza con los dos sujetos circulando en una motocicleta por la calle. Ambos visten sudadera negra y portan casco, lo que dificulta su identificación. Mientras avanzan, observan a dos mujeres que conversaban frente a una de las casas: una estaba recostada en un vehículo con su celular en la mano, y la otra permanecía en la puerta de su vivienda.
Inicialmente, los motoladrones continúan su marcha, pero pocos metros más adelante dan la vuelta y regresan directamente hacia las víctimas. El acompañante desciende de la motocicleta, saca un arma de fuego y apunta a la mujer que sostenía el teléfono. Ella entrega el dispositivo sin oponer resistencia, mientras su vecina observa la escena sin poder intervenir.
Los delincuentes permanecen unos segundos en el lugar. Incluso un vehículo pasa frente a ellos, pero eso no los intimida. Tras tomar el celular, el sujeto armado vuelve a subir a la moto y ambos huyen con total tranquilidad.
Vecinos hacen llamado a agentes de la Comisaría 16
El video ha generado indignación entre los vecinos, quienes denuncian que los motoladrones operan con absoluta libertad en el sector. Exigen a la Policía Nacional Civil, especialmente a agentes de la Comisaría 16, reforzar los patrullajes y recuperar la seguridad en las calles de la colonia.
La grabación también fue compartida en redes para alertar a otras comunidades cercanas y evitar que más vecinos sean víctimas de este tipo de asaltos que, según denuncian, se han vuelto recurrentes en la zona.