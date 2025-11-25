 Mujeres guatemaltecas marchan para exigir justicia y paz
Nacionales

Mujeres guatemaltecas exigen justicia y el fin de la violencia en una marcha nacional

La movilización se centró en demandar el cese de la violencia, la impunidad y la falta de cumplimiento de los derechos por parte del Estado.

Compartir:
Mujeres participan en la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
Mujeres participan en la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

Cientos de mujeres indígenas, garífunas y mestizas, convocadas por la Coordinadora 25 de Noviembre, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, marcharon este martes en varias ciudades de Guatemala para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La movilización se centró en demandar el cese de la violencia, la impunidad y la falta de cumplimiento de los derechos por parte del Estado.

Durante la jornada, las manifestantes recordaron a las 376 mujeres que han muerto de forma violenta solo este año en Guatemala.

La vocera de la Coordinadora 25 de Noviembre, Sandra Poac, señaló, en la marcha en el Centro Histórico de la capital, que la organización se pronuncia cada año para erradicar la violencia contra las mujeres.

Poac afirmó que el Estado es un "deudor histórico" de los derechos de las mujeres y, por muchos años, ha sido uno de sus principales violentadores, ya que existen convenios internacionales ratificados que no se han cumplido y otros pendientes que deben garantizar los derechos laborales y económicos de las mujeres.

En cuanto a la justicia, Poac indicó que los retos son "muchos y muy diversos" y que numerosas mujeres, incluyendo mujeres trans y mayas, "ya no creen mucho en el sistema de justicia" porque hay denuncias que han sido "engavetadas" (archivadas).

Señalan poco acceso a la justicia para las mujeres

Feliciana Macario, representante de la plataforma nacional de organizaciones de víctimas, destacó por su parte la importancia de seguir luchando por defender los derechos de las mujeres y contra la violencia, y destacó que, principalmente en el caso de las indígenas, hay poco acceso a la justicia, sobre todo debido a la discriminación.

"En los territorios, muchas de las mujeres no pueden hablar en español. Entonces también es una limitación para decirles que vengan otro día o que traigan a su traductor o cualquier excusa para no atender el tipo de violencia", recalcó.

En uno de esos territorios indígenas, un proyecto minero ha generado violencia contra las mujeres, denunció Marisol Guerra, presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento Xinka, uno de los tres pueblos originarios de Guatemala.

También Minerva Castañeda, de la Red Multicultural de Mujeres Trans (RedTrans), detalló que, como mujeres trans, sufren una "discriminación estructural" por parte del Estado y que muchas prefieren no denunciar porque al acudir a la policía "ya existe una discriminación".

Además de la capital, la Coordinadora 25 de Noviembre y otras organizaciones realizaron actividades en otros puntos del país con caminatas, festivales, caravanas o un homenaje por la sentencia de 2024 por el femicidio de la niña Chelsiry Hernández, ocurrido en el año 2000.

En Portada

La comunidad de Cabricán se une en duelo por María Florinda Ríost
Nacionales

La comunidad de Cabricán se une en duelo por María Florinda Ríos

12:37 PM, Nov 25
Comisión de Finanzas emite dictamen favorable al Presupuesto 2026t
Nacionales

Comisión de Finanzas emite dictamen favorable al Presupuesto 2026

10:42 AM, Nov 25
Pareja de líder pandillero presenta querella contra el exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

Pareja de líder pandillero presenta querella contra el exministro Francisco Jiménez

01:12 PM, Nov 25
FIFA revela bombos y procedimiento del sorteo del Mundial 2026t
Deportes

FIFA revela bombos y procedimiento del sorteo del Mundial 2026

11:41 AM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónSeguridadEstados UnidosSelección NacionalFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos