 Gesto burlón de agente de Emixtra tras bloquear la vía
Nacionales

Se viraliza el gesto burlón de una agente de Emixtra tras bloquear la vía

Polémica por agente de Emixtra que bloqueó el paso y respondió con burlas a conductor.

Compartir:
Agente de Emixtra en polémica. , Captura de pantalla video de Facebook.
Agente de Emixtra en polémica. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video grabado por un automovilista en Mixco se volvió viral y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, luego de mostrar la actuación cuestionada de una agente de tránsito de Emixtra que detuvo el paso vehicular sin aparente justificación.

Las imágenes, captadas desde el propio vehículo del denunciante, muestran a la agente ubicada en un punto altamente transitado del municipio. A pesar de que el flujo estaba detenido por completo, no se observaba ninguna razón para mantener esa pausa. La agente permaneció de espaldas a los vehículos, sin permitir el avance.

Con el pasar de los minutos, la molestia de los conductores aumentó. El automovilista comenzó a tocar la bocina para solicitar el paso, pero la agente lo ignoró. Varios motoristas, desesperados por continuar su ruta, optaron por avanzar por la orilla para evitar el bloqueo.

Tras varios minutos de espera y bocinazos, la agente finalmente permitió el paso, pero antes se colocó frente al vehículo del denunciante y, según se observa en el video, hizo un gesto burlesco, como insinuando que dejara de "llorar".

El conductor respondió diciendo: "A ver quién llora consiguiendo nuevo trabajo", a lo que la agente replicó con un "adiós, que le vaya bien", también en tono sarcástico.

Automovilista exige sanción 

En ese sector existe un retorno, y es común que los agentes detengan el tráfico para permitir que otros vehículos realicen la maniobra. Sin embargo, en esta ocasión no había una fila esperando retornar; únicamente dos autos aprovecharon el momento durante el largo lapso en que el tránsito permaneció detenido.

Hasta el momento, las autoridades de Emixtra no se han pronunciado respecto a la conducta de la agente, mientras que el automovilista afectado aseguró que publicó el video en redes sociales para exigir una sanción y evitar que situaciones similares continúen ocurriendo.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos