Gesto burlón de agente de Emixtra tras bloquear la vía

Un video grabado por un automovilista en Mixco se volvió viral y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, luego de mostrar la actuación cuestionada de una agente de tránsito de Emixtra que detuvo el paso vehicular sin aparente justificación.
Las imágenes, captadas desde el propio vehículo del denunciante, muestran a la agente ubicada en un punto altamente transitado del municipio. A pesar de que el flujo estaba detenido por completo, no se observaba ninguna razón para mantener esa pausa. La agente permaneció de espaldas a los vehículos, sin permitir el avance.
Con el pasar de los minutos, la molestia de los conductores aumentó. El automovilista comenzó a tocar la bocina para solicitar el paso, pero la agente lo ignoró. Varios motoristas, desesperados por continuar su ruta, optaron por avanzar por la orilla para evitar el bloqueo.
Tras varios minutos de espera y bocinazos, la agente finalmente permitió el paso, pero antes se colocó frente al vehículo del denunciante y, según se observa en el video, hizo un gesto burlesco, como insinuando que dejara de "llorar".
El conductor respondió diciendo: "A ver quién llora consiguiendo nuevo trabajo", a lo que la agente replicó con un "adiós, que le vaya bien", también en tono sarcástico.
Automovilista exige sanción
En ese sector existe un retorno, y es común que los agentes detengan el tráfico para permitir que otros vehículos realicen la maniobra. Sin embargo, en esta ocasión no había una fila esperando retornar; únicamente dos autos aprovecharon el momento durante el largo lapso en que el tránsito permaneció detenido.
Hasta el momento, las autoridades de Emixtra no se han pronunciado respecto a la conducta de la agente, mientras que el automovilista afectado aseguró que publicó el video en redes sociales para exigir una sanción y evitar que situaciones similares continúen ocurriendo.