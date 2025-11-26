 Presidencia se pronuncia por resolución de la Corte de Constitucionalidad
Nacionales

La Corte de Constitucionalidad suspendió frases de la Ley del Ejecutivo y dejó sin inmunidad a secretarios de Presidencia.

Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se pronunció este miércoles 26 de noviembre, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender algunas frases de la Ley del Organismo Ejecutivo y, en consecuencia, dejó sin derecho de antejuicio a cuatro secretarios de la Presidencia de la República.

Presidencia indicó que recibieron la notificación de la resolución en donde se declara la suspensión provisional del apartado específico de los artículos relacionados con la prerrogativa del antejuicio a cuatro secretarios de la Presidencia: SAAS, SEGEPLAN, SCSPR, SCEP, la cual surtirá efectos después de su publicación en el diario oficial.

"Es importante señalar que artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece expresamente, en su inciso h, que corresponde al Congreso de la República "declarar si ha lugar o no a formación de causa contra... los Secretarios de la Presidencia de la República, los subsecretarios que los sustituyan", indicó la Presidencia.

"Este espíritu era el que se recogía en el articulado de la Ley del Organismo Ejecutivo que ahora ha sido suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.", agregó. 

Presidencia indicó que el equipo jurídico está evaluando las acciones que procedan para evacuar la audiencia con los argumentos correspondientes dentro de los 15 días plazo que han sido conferidos; sin embargo, eso no detiene el trabajo que realizan, cada uno de ellos y ellas continúan ejerciendo sus funciones con normalidad.

En la resolución, la CC dejó en suspenso la frase que indica "y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma" de los artículos 11, 12 y 14 y 14 Ter de la ley del Ejecutivo, en los que se contemplan las funciones y derechos de los secretarios de Comunicación Social, de Coordinación Ejecutiva, de Planificación y Programación y de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.

Como consecuencia de la decisión de los togados, queda establecido que los titulares de las secretarías antes mencionadas no cuentan con inmunidad.

Mientras tanto, entre quienes sí gozan de la prerrogativa de antejuicio se encuentran el secretario general y el secretario privado de la Presidencia.

Recientes cambios 

El mandatario Bernardo Arévalo anunció el pasado lunes 17 de noviembre cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Su titular, Santiago Palomo, fue designado como embajador de Guatemala ante el Vaticano y, en su lugar, asumió Karina García Ruano.

El presidente informó sobre estas modificaciones durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde agradeció el trabajo realizado por Palomo en su función de portavoz presidencial y, anteriormente, desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, para ahora sumarse a un nuevo esfuerzo enfocado en el país.

Agregó que Palomo pasa ahora a asumir funciones dentro del Gobierno de la República como embajador de Guatemala ante el Vaticano, a donde se irá próximamente con la tarea especial de preparar el viaje del Santo Padre, el Papa León XIV a Guatemala, para lo cual ya su Gobierno presentó la invitación correspondiente.

Como nueva secretaria de Comunicación fue nombrada García Ruano, a quien describió como una profesional con más de 25 años de experiencia y que ha trabajado en temas de gestión estratégica, gobernabilidad y asuntos públicos. Compartió que ha sido columnista, productora y periodista en diversos medios de comunicación.

