Brutal agresión de mototaxistas a guardia en zona 1

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que un grupo de mototaxistas que operan de forma ilegal en la zona 1 de la capital agrede violentamente a un guardia de seguridad privada frente a una estación del Transmetro.
El incidente ocurrió en la 18 calle y 9a. avenida de la zona 1, donde, según testigos, los mototaxistas suelen estacionarse en las afueras de un negocio, pese a que no cuentan con autorización para operar en el área. La versión preliminar indica que el problema habría iniciado cuando uno de los trabajadores del local les pidió que se retiraran, lo que habría derivado en una discusión que posteriormente escaló a agresiones. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Las imágenes captadas por un transeúnte muestran cómo varios mototaxistas empujan y tratan de golpear al empleado del negocio. En ese momento interviene el guardia de seguridad privada, quien intenta frenar el altercado, pero termina siendo rodeado por al menos cinco sujetos que lo golpean repetidamente en plena vía pública.
Mientras la agresión ocurre, una mujer que presencia la escena grita desesperadamente: "¡Hagan algo, policías, hagan algo!", ya que en el video se observa a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar. Inicialmente, los efectivos policiales solo observan el ataque sin intervenir, hasta que varios peatones les reclaman y exigen que actúen.
Piden mayor control en el área
Hasta el momento se desconoce qué originó exactamente el conflicto y no se ha confirmado si hubo personas capturadas. La PNC tampoco se ha pronunciado sobre el incidente ni ha explicado la falta de acción de los agentes que se encontraban en el punto.
Asimismo, no se sabe si el negocio afectado presentó alguna denuncia por la agresión sufrida por sus trabajadores.
El video continúa generando reacciones y comentarios que exigen mayor control sobre los mototaxistas que operan ilegalmente en el Centro Histórico y piden claridad sobre la actuación policial durante el hecho.