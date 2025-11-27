 Hombre muere por caída de árbol en Tejutla, San Marcos
Nacionales

Hombre fallece tras desplome de árbol en Tejutla, San Marcos

El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba trabajando en la aldea El Horizonte.

Hombre muere al caerle un árbol en Tejutla, San Marcos
La víctima estaba trabajando cuando el árbol se desplomó. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un hombre perdió la vida este jueves 27 de noviembre en la aldea El Horizonte, ubicada en el municipio de Tejutla, San Marcos, luego de que un árbol cayera sobre él mientras realizaba labores en el área.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 84 acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-80 y RD-73, pues fueron notificados con respecto a una emergencia que había ocurrido en el sector.

Al llegar, evaluaron a la víctima, pero informaron que ya no presentaba signos vitales. Ante la situación, las autoridades coordinaron con las instituciones correspondientes para realizar los procedimientos legales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido ni más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

* Le puede interesar:

Cuatro personas mueren por caída de árbol en Jutiapa

El árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo en el que viajaban ocho personas.

Caída de árbol en RN-14 provoca la muerte de un motorista

Los fuertes vientos continúan presentándose en el territorio nacional y ya se han reportado emergencias derivadas de esta situación. Un caso ocurrió el pasado 11 de noviembre, pues un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15, llegaron hacia este sector tras ser notificados sobre un incidente que había dejado personas afectadas.

"Los técnicos en urgencias médicas localizaron a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala. En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", expresó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Según la información compartida, la víctima mortal de este hecho fue identificada como José Luis Melgar Esqueque, de 39 años, originario de San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Mientras tanto, no se pudo establecer la identidad del herido, ya que se encontraba en estado delicado y no se localizaron documentos personales en el área.

