Cuatro personas mueren por caída de árbol en Jutiapa

Bomberos Municipales Departamentales reportan la muerte de cuatro personas, tras la caída de un árbol de grandes dimensiones en el cruce de Agua Blanca a San Miguel Chaparrón, en jurisdicción de Jutiapa, la tarde de este martes 28 de octubre.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Agua Blanca, Ipala y Santa Catarina Mita, recibieron el reporte de un vehículo que cayó en el lugar.
Al llegar establecieron que un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo, por lo que con equipo hidráulico y con maquinaria pesada trabajaron para rescatar a cuatro personas con vida a quienes se les brinda atención pre-hospitalaria y se trasladan a un centro asistencial.
Mientras que en el lugar quedaron cuatro personas fallecidas a consecuencia de politraumatismo, quienes permanecen sin ser identificadas.
Bomberos dieron aviso a las autoridades correspondientes, para las diligencias pertinentes, el paso permanece bloqueado en ambos sentidos detallaron las autoridades.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7