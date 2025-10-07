 Árbol se desploma y cae en tramo vehicular en la zona 13
Nacionales

Árbol se desploma y cae en tramo vehicular en la zona 13

Se ve afectada el área entre El Trébol y La Castellana.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito dieron a conocer este martes 7 de octubre que se mantienen complicaciones para circular en el sector de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala como consecuencia de la caída de un árbol.

El árbol se desplomó sobre el tramo vehicular frente a la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Pamplona, afecta el tramo entre El Trébol y la avenida La Castellana.

"Personal de la Unidad de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala, junto con agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizan limpieza inmediata en el área", explicó Amílcar Montejo, portavoz de Emetra.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
