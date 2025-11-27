Juez niega desestimar denuncia de exmandataria de CICIG

El Juzgado Sexto Penal llevó a cabo este jueves 27 de noviembre la audiencia en la que, Claudia González, exmandataria de la CICIG, se opuso a la desestimación de la denuncia que interpuso en contra de una página de netcenter señalada de revelar información confidencial.
En su momento, la abogada accionó contra la cuenta denominada "Yes Master" donde, según expuso, se difundieron datos de la carpeta judicial del caso que se seguía en su contra cuando estaba bajo reserva.
El juez hizo el análisis correspondiente y resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) de desestimar la querella que planteó González. El argumento es que hubo errores en el procedimiento para solicitar el archivo de la misma.
El juez explicó que el el ente investigador presentó un memorial en el 2023, solicitando desestimar la acción interpuesta por González, a pesar de que esta todavía no estaba archivada en la fiscalía y no se le había notificado a las partes procesales.
Por tal motivo, el juez resolvió retrotraer todo el proceso hasta hace casi dos años para que el MP decida si continuar con la investigación contra la cuenta de redes o solicitar nuevamente la desestimación de esta denuncia, pero ahora bajo el procedimiento correcto, que incluye primero archivar la denuncia en el MP, notificar a las partes de esta decisión y, posteriormente, solicitar la audiencia que corresponde.
"Entonces, se deja sin efecto todo lo actuado a partir de la resolución del 23 de enero de 2024, en la que se agendó, considerando que se iba a conocer una solicitud de desestimación, de acuerdo al artículo 310, cuando lo que se estaba solicitando era el archivo, de acuerdo al artículo 327; sin embargo, también la petición fiscal se declara sin lugar, toda vez que la forma correcta prestablecida en la ley es que si el MP considera el archivo debe disponerlo por escrito y notificarlo a las partes. Este es el procedimiento", expresó el togado al dar a conocer el fallo.
González se pronuncia
Tras finalizar la audiencia, la abogada González se refirió a la resolución emitida este día y consideró que representa "un sentimiento complicado" de poder requerir justicia o pedirle al MP que haga un trabajo que le correspondería hacer.
"Cuando nosotros denunciamos que se había fugado información del expediente que estaba bajo reserva en mi caso, en menos de tres meses se cerró una investigación. En enero de 2023 piden el archivo, porque no hicieron las diligencias idóneas, de acuerdo a nuestro criterio", dijo.
"Pero, ¿qué podemos esperar de un sistema de justicia como este? Hasta hoy que revisó el expediente y se llevó a cabo la audiencia se dan cuenta del error, dos años después. Esto limita considerablemente el derecho de acceso a la justicia. Sabemos que hay un procedimiento que el juez señala que el MP no hizo bien y tampoco el juzgado revisó las constancias procesales cuando el MP hizo el pedido. Hoy estamos regresando a una fase procesal inicial de hace dos años", concluyó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.