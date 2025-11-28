EEGSA: Ilumina Guatemala con 100+ Nuevas Estructuras

Desde 2021, los Alumbrados EEGSA se unieron a las celebraciones más esperadas del año para miles de familias guatemaltecas. Inspirado en los tradicionales alumbrados navideños de Medellín, Colombia, este evento llegó a Guatemala con un concepto propio y una inversión que supera los Q20 millones. EEGSA financia tanto la elaboración de las estructuras como el consumo eléctrico, convirtiendo el espectáculo en un auténtico regalo para las comunidades de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.
Más de 5 millones de personas han disfrutado de la magia de los Alumbrados EEGSA, que iluminan la temporada con más de 750 figuras artísticas en distintos puntos del país. El evento, que continúa creciendo cada año, no solo estimula la economía local al generar alrededor de 100 empleos directos e indirectos destinados a instaladores, electricistas, artesanos, herreros y vendedores, sino que también ofrece una propuesta artística única en Guatemala: impresionantes estructuras metálicas iluminadas que sorprenden por su creatividad y tamaño.
Plaza Berlín: epicentro de la celebración
La agenda para 2025 marca al 6 de diciembre como el gran inicio en Plaza Berlín, zona 13. Allí, la energía de "La Blanca Navidad" encenderá más de 100 nuevas estructuras luminosas y dará vida a un espectáculo inaugural con show de Santa Claus, música en vivo a cargo del grupo Barrilete, fuegos artificiales y sorpresas para toda la familia. El evento también será transmitido en vivo a través de TikTok, Facebook, Instagram y YouTube de EEGSA.
Entre las figuras destacadas de este año están el monumental Árbol Nevado de Santa, de 17 metros de altura, y un Santa Claus semi monumental de 8 metros. También habrá piezas volumétricas entre 5 y 8 metros, como la esfera del muñeco de nieve, la esfera del árbol dorado, la esfera de pingüinos, la del Cascanueces y pinos nevados.
Fechas y puntos de los alumbrados
Para esta edición, EEGSA extiende las jornadas de pirotecnia: los sábados 13, 20 y 27 de diciembre a las 19:00 horas, la Plaza Berlín brillará con espectáculos de fuegos artificiales. Los alumbrados permanecerán encendidos hasta el 11 de enero de 2026, en horarios de 17:30 a 22:00 en Plaza Berlín y de 18:00 a 22:00 en los demás puntos.
EEGSA iluminará un total de 10 puntos distribuidos en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, presentando cerca de 300 estructuras renovadas de años anteriores. La convocatoria es clara: las familias están invitadas a compartir su experiencia utilizando el hashtag #AlumbradosEEGSA en redes sociales.
Listado de puntos iluminados y fechas clave
- Sábado 6 de diciembre: Inauguración en Plaza Berlín, zona 13 - Ciudad de Guatemala
- Sábado 21 de noviembre: Alumbrados EEGSA en el Edificio Administrativo EEGSA, Ciudad de Guatemala
- Viernes 21 de noviembre: Arcos de Luz en Parque Central, Ciudad de Guatemala
- Viernes 28 de noviembre: Mágico musical en la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
- Viernes 28 de noviembre: Una posada en tu corazón en la Municipalidad de Antigua Guatemala
- Sábado 29 de noviembre: Nacimiento de Jesús en Aldea Santa Ana, Antigua Guatemala
- Domingo 30 de noviembre: Flora y fauna en Guanagazapa, Escuintla
- Viernes 5 de diciembre: Circo EEGSA en la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
- Viernes 5 de diciembre: Arcos de luz en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
- Sábado 6 de diciembre: Circo EEGSA en la Municipalidad de Palencia
En cada uno de estos puntos, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia visual y artística que reúne a niños, jóvenes y adultos bajo el mismo espíritu festivo. Los organizadores anticipan una temporada de alegría, comunidad y asombro en cada rincón iluminado por EEGSA.