 Detenidos dos pandilleros por asesinato de mujer en Mixco
Nacionales

Detienen a presuntos pandilleros implicados en asesinato de mujer en Mixco

La víctima fue atacada en la colonia Carolingia.

Los dos detenidos son supuestos responsables del asesinato de mujer en la Carolingia, Mixco., PNC
Los dos detenidos son supuestos responsables del asesinato de mujer en la Carolingia, Mixco.

Las fuerzas de seguridad informaron que dos presuntos pandilleros señalados de ser los responsables de cometer un ataque armado en el municipio de Mixco, Guatemala, fueron capturados y puestos a disposición de los órganos de justicia.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), una mujer de 30 años perdió la vida luego de ser atacada con arma de fuego en la colonia Carolingia, zona 6 de la referida localidad.

"La rápida movilización de policías de la comisaría 16 permitió atrapar a dos terroristas del Barrio 18, supuestos responsables del asesinato de esta persona", dijo un portavoz de la institución.

Compartió que los agentes brindaban seguridad a un autobús extraurbano cuando observaron que dos individuos le dispararon a una mujer, por lo que de inmediato actuaron para intentar detenerlos.

Intentaban escapar en una motocicleta

Al percatarse de la presencia de los policías, los sospechosos trataron de escapar a bordo de una motocicleta; sin embargo, fueron neutralizados a una cuadra de donde ocurrió ataque, en la 29 calle "A" y 1ª avenida de la colonia Carolingia.

Fueron identificados como José Daniel López Yuman, de 20 años; y Josué Raul Izai Cabrera Valdés, de 19 años, a quienes se les decomisó una pistola calibre 9mm que habría sido utilizada en el crimen, así como una tolva conteniendo nueve municiones y tres teléfonos celulares.

Los detenidos, junto con los indicios recabados, fueron trasladados hacia la Torre de Tribunales para ser puestos a disposición del juzgado correspondiente y dilucidar su situación legal.

Violencia en Guatemala

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

