Identifican a pandilleros durante requisa

Durante una requisa efectuada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Preventivo de la zona 18, 11 reos pandilleros de la mara 18 fueron notificados de nuevos proceso, por diversos delitos en su contra
En la requisa en el Sector 11 del preventivo de la zona 18, agentes de la PNC identificaron a cada recluso con el sistema biométrico MI3 que establece la identidad real de cada uno de los privados de libertad y apoya al Sistema Penitenciario con el conteo.
Las autoridades establecieron que son 652 reos del barrio 18, además 11 pandilleros fueron notificados por policías de nuevos procesos.
1. Carlos Amílcar Tepen López, por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.
2. Óscar Antonio Calderón Bámaca, por Transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
3. Daniel Alejandro Culajay Alvarado, por los delitos de portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.
4. Francisco Florencio Quej Rodríguez, asesinato en grado de complicidad.
5. Elmer Soel Cuxum, por lesiones leves, robo agravado en grado de tentativa y allanamiento.
6. Ángel Bladimir Monroy Garrido, por tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado o borrado o no legalmente marcado por la DIGECAM.
7. Erick Benjamin García Moreno, por violación con agravaciones la pena, asalto de buses.
8. Yefry Antonio Castro Hernández, por encubrimiento propio.
9. Mario Alexander Colmenares Hernández, por encubrimiento propio.
10. Josué Daniel López, por insultos y evasión.
11. Jonathan Esaú Gonzáles López, traslado de municiones.
Pandilleros capturados por crimen
En la 29 calle "A", y 1ra. avenida, colonia Carolingia, zona 6, Mixco, agentes de la Policía capturaron a dos terroristas del barrio 18, José Daniel López Yuman, de 20 años y Josué Raul Izai Cabrera Valdés, de 19, responsables de cometer ataque armado en la 30 calle sector 1, colonia Carolingia, donde falleció una mujer de 30 años.
Los delincuentes trataron de escapar a bordo de una motocicleta; fueron neutralizados a una cuadra del ataque, y se les decomisó una pistola usada en el crimen.
Los policías brindaban seguridad a un autobús extraurbano cuando observaron que dos individuos le dispararon a una mujer, y de inmediato persiguen y capturan a los individuos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*